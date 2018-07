Decisión del Pleno, clave en el proceso contra Martinelli

Adelita Coriat

acoriat@laestrella.com.pa



El magistrado José Ayú Prado aclaró, mediante comunicado de prensa del Órgano Judicial, que no se reunió con los suplentes Efrén Tello, Wilfredo Sáez y Mario Carrasco ni antes ni después de la sesión ordinaria del Pleno del jueves 5 de julio.

La explicación tiene como propósito extraerse de cualquier influencia que se le pueda atribuir en cuanto a la decisión que está a punto de tomar el Pleno de la Corte con respecto al Amparo de Garantías presentado por la defensa del expresidente que pretende declinar la competencia del caso al magistrado Jerónimo Mejía.

AMPARO DE GARANTÍAS La defensa presentó el recurso contra la decisión del juez Mejía El magistrado decidió que la Corte debe mantener la competencia del caso de los pinchazos. El amparo que presentaron los abogados de Martinelli podrá decidirse el lunes o miércoles próximos.

El lunes será una fecha importante para la defensa del expresidente Ricardo Martinelli, procesado por los delitos de inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad, así como fraude en varias modalidades.

El Amparo que presentaron sus abogados ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, podrá decidirse el lunes o miércoles próximos. El lunes se dará continuidad a la audiencia intermedia contra el expresidente que entra en la fase de acusación.

En audiencia previa, del 26 de junio, el juez negó a la defensa el recurso que pretendía extraer de esa jurisdicción el caso de su cliente, alegando que había perdido el cargo de diputado del Parlamento Centroamericano.

En aquella ocasión, el juez dijo: ‘No puede dejarse que la voluntad de una persona distorsione el sistema. De ahí que existen límites sustanciales a la pretensión tales como debido proceso, derechos de la víctima, justicia en plazo razonable y derechos de la víctima que impiden que la Corte pierda competencia'. Por lo cual, el magistrado de garantías negó la pretensión declinatoria de competencia solicitada por la defensa y declaró que mantiene, retiene, y no pierde competencia, ni el magistrado ni el Pleno de la Corte por una pérdida del cargo de diputado.

No obstante, la defensa insistió en este recurso. Cuando se admite un Amparo, se hace en sala unitaria. Pero cuando no es así, el ponente debe llevar el proyecto al Pleno para que este tome una decisión. Ayer se conoció que el magistrado Oyden Ortega llevó el Amparo al Pleno. Lo que según fuentes judiciales, es indicativo de que ‘no estaban admitiendo el amparo, es decir, que está presentando un proyecto de no admisión'.

Si se toma la decisión de declinar la competencia, debe haber una comunicación inmediata a la audiencia que impartirá el lunes el juez de garantías. Si el lunes no se admite el amparo, ‘los magistrados no verán el fondo de la competencia, pero si se llega a admitirse, tienen que decidir sobre el fondo de la competencia', indicó la fuente.

La defensa de Martinelli ha circulado una nota del Parlacen en la que certifica formalmente la renuncia del expresidente a este organismo regional. Lo que pretenden los abogados es que el caso baje al juez XVI, Enrique Pérez, quien ya tiene conocimiento del caso de pinchazos que involucra a exdirectores del Consejo de Seguridad, Gustavo Pérez y Alejandro Garúz, a espera de audiencia en septiembre próximo.