Dapelo: me quitaron la residencia y mis teléfonos en migración

El empresario José Dapelo, gerente general de NG Power, S.A. contó a La Estrella de Panamá que al regresar de un viaje de negocios en Estados Unidos, el fin de semana, un funcionario de migración en Panamá le advirtió que le quitaría la residencia a pesar de que el empresario tiene ocho años de vivir en el país, a cargo de un proyecto energético con una inversión que supera los 800 millones de dólares.

Dapelo mantiene dos nacionalidades: la ecuatoriana y la italiana. Al encontrarse en esta situación, él solicitó a los funcionarios del Servicio Nacional de Migración (SNM) que le devolvieran sus teléfonos para llamar a sus abogados. Sin embargo, los agentes se negaron. En cambio, le dieron a escoger dos destinos: Italia o Ecuador.

El empresario señaló que el gobierno panameño le negó la entrada al país por las publicaciones sobre la planta de gas natural que pretendía construir en la ciudad atlántica de Colón, Panamá.

“Lo peor de todo es que ni siquiera me dieron una explicación de porqué no me dejaban entrar a Panamá. Esta actitud del gobierno viola los tratados de comercio y los derechos humanos, es una lástima”, indicó Dapelo a este diario.

Recientemente la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en un fallo de mayoría, reprendió a la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) por haberle negado una extensión a la empresa para presentar su cierre financiero, un documento indispensable para poder arrancar las labores de planificación, construcción y posterior operación de la planta con capacidad de 640 MW.

A finales de diciembre la ASEP canceló la licencia que se le había otorgado a la empresa panameña NG Power, S.A., que comparte sociedad con la asiática Shangai Electric Power.

No obstante, el fallo de la CSJ dejaría sin efecto la resolución de la ASEP, activando nuevamente a dicha empresa en el mercado energético y la lucha por el gas natural, que disputa con otras dos empresas: AES PANAMA, también situada en Colón con una capacidad de 350 MW, y otra empresa de origen chino con la misma capacidad de producción energética a base de gas natural.

Las autoridades de migración aún no han dado una explicación de la situación.