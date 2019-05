‘Sin cultura ciudadana no es posible una urbe más humana'

Lourdes García Armuelles

lourdes.garcia@laestrella.com.pa



Como una vitrina de intercambio de idea social, nace la iniciativa ‘Picnic culturoso', un proyecto comunitario que tiene como objetivo promover una cultura ciudadana a los residentes del área de Vía Argentina. Con actividades educativas e informativas sobre temas de interés ciudadano, sus creadores buscan generar en los vecinos un sentido de pertenencia de su metrópoli y del entorno donde viven.

Lyann Leguisamo, directora de la sección cultural de Kernel Community, explicó en una entrevista con La Estrella de Panamá que este plan se encuentran dentro de otros que se realizan en El Centro Cultural Vía Argentina Culturosa y que, además, cuenta con cinco años de funcionamiento.

‘Luego de la inauguración de nuestro primer centro hemos comenzado a apropiarnos de los espacios públicos para realizar convivios ciudadanos, por medio de charlas y conferencias que se llevan a cabo en el área mejor conocida como La Cabeza de Einstein', indicó.

Tanto el Picnic culturoso como el centro cultural forman parte de la plataforma Open Arts PTY, que es conocida por crear, unir y articular ecosistemas para las industrias creativas y culturales en Panamá.

Su mesa de coordinadores esta organizado por Kernel Community Think Tank y está conformada por Pedro Colmenares, líder y mentor; Karen Cheong, coordinadora cultural ciudadana de Kernel Open I-Lab y Leguisamo.

En los últimos años este grupo ha comenzado a crear una red de profesionales. ‘Trabajamos con investigadores que nos ayudan a generar más proyectos. Cada iniciativa es elaborada desde nuestro laboratorio, Kernel Open I-Lab. A partir de los datos que nos suministran nuestros colegas comenzamos a crear intervenciones para hacer cambios culturales. En este espacio nos unimos con los ciudadanos y de manera objetiva debatimos sobre las inconformidades o satisfacciones que estas ideas pueden generar en el área', dijo Leguisamo.

Y añadió: ‘con nuestros proyectos hemos vistos que algunos residentes han comenzado a ser más proactivos. Además, se han dado de cuenta del control que tienen las juntas comunales con el tema de la descentralización'.

Para esta joven es un derecho tener una ciudad que ofrezca los servicios que la población necesita, ya que todo tiene que ver con la democracia. ‘El panameño debe entender que ser ciudadano no solo es cada cinco años cuando llegan las elecciones electorales, sino que sea una conducta que llevemos a la práctica todo los días', enunció Leguisamo.

La directora señaló que ‘sin cultura ciudadana no es posible tener una urbe más humana'.

Resaltó que en todo este tiempo que ha dedicado a este proyecto, han observado como son más los grupos ciudadanos que reclaman o trabajan desde sus recursos para promover este tema de índole urbano.

El rol de un espacio público

Leguisamo señaló que con las aceras públicas que la Alcaldía de Panamá construyó en la Vía Argentina las personas tienen más espacio para caminar de manera segura. ‘Cada vez que las autoridades tienen la intención de fomentar la construcción de las aceras, no solo dan un simple espacio, si no que ofrecen una nueva forma de vida', sostuvo.

Para la joven estos sitios hacen una invitación a caminar y a quedarse en ellos. Sin embargo, mencionó que las desventajas radican en que aún las personas no están acostumbradas al valor de las cosas. ‘¡Y es ese un gran problema!', dijo. ‘Ante esto, creamos el Picnic culturoso, con la intención de invitar a todos a compartir dentro de estos lugares y crear empatía. Al mismo tiempo, acercamos a todos en la idea de como un solo bien genera resultados positivos a un grupo por igual', agregó.

Comentó, además, que estos trabajos que se efectúan les permitió ejecutar un manual o iniciativa de cómo utilizar la ciudad cuando se incorporan nuevas infraestructuras dentro de los corregimientos.

‘Nos gustaría que otras comunidades fomentaran sus propios modelos o si desean copiar el nuestro, pero la idea es que comiencen a empoderarse , porque en la medida que se corra la voz podemos ser un gran cambio', estableció Leguisamo.

La directora subrayó que las entidades solo quieren de manera rápida que las personas tomen conciencia sobre el cuidado de las infraestructuras, pero no están dispuestas a educarlas y escucharlas. ‘A veces uno no es consciente de las cosas hasta que otro viene y te lo inculca. Las autoridades no pueden hacer intervención en una zona si no tienen el interés de involucrar a la comunidad', confesó la directora

Los problemas de una comunidad

Leguisamo apuntó que los proyectos urbanos no son ejecutados de manera correcta. ‘Hay empresas que se ganan las licitaciones por influencias y no porque tiene la capacidad para ejecutar esos proyectos. Estos consorcios solo saben crear edificios en terrenos baldíos y generar caos en una urbe. Y es este el gran problema que se ha estado dando en el corregimiento de Bella Vista', acotó.

Las inundaciones pasaron de ser una sensibilización humana para solo ser un tema de morbo. ‘En Twitter las personas solo comentan del tema sin nunca haber visto la afectación de manera cercana. Solo se quejan para crear tráfico en sus cuentas, no lo hacen por sensibilidad de aquellos que viven o tienen algún comercio, lo hacen por el morbo y eso es doble moral. Si realmente se tomaran el tiempo de conocer el área se darían cuenta que realmente es un espacio para estar', puntualizó.

Concluyó señalando que la Vía Argentina se ha convertido en una excusa para hacer difamaciones en las redes sociales.

