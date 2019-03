Cuando se premia el trabajo duro

Nubia Aparicio S.

nubia.aparicio@gmail.com



Ilya Espino de Marotta será recordada con su casco y chaleco rosados, que siempre llevaba puestos cuando salía de la oficina a atender algún tema relacionado con la ampliación del Canal, pues ella fue la líder del proyecto, uno de los más importantes de la historia de Panamá y de América Latina.

Casi todas las mañanas le tocaba inspeccionar los trabajos de la ampliación de la vía y, en ocasiones, horas más tarde, debía cambiarse y vestir ropa y zapatos de tacones para atender y explicar el proyecto a grupos nacionales e internacionales interesados. Eran días intensos para la activa ingeniera.

Desde la óptica de Ilya, las mujeres profesionales enfrentamos muchísimas exigencias en un entorno muy competitivo; por ello, piensa que es esencial que ‘mantengamos a toda costa nuestra feminidad, nuestros principios morales, nuestra compasión y nuestra ética de trabajo'.

Se siente honrada de haber sido seleccionada para ejercer el importante cargo de subadministradora de la Autoridad del Canal de Panamá.

Para ella, su designación simboliza el trabajo duro, la dedicación y la ‘certeza de que el esfuerzo que uno lleva a cabo agrega valor y tiene impacto en quienes nos rodean'.

Expresa con convicción que aunque todos debemos estar orgullosos y satisfechos por nuestros logros individuales, ‘tenemos que ser honestos con nosotros mismos y reconocer que a lo largo de nuestra trayectoria, hubo otros que muchas veces nos ayudaron tanto en nuestros lugares de trabajo como en nuestros hogares'.

Se produce un silencio, cambia la expresión de su rostro, da la impresión de que se le viene a la mente algún recuerdo que la entristece, luego de lo cual dice: ‘Es la familia la que contribuye al éxito de los individuos, de la comunidad, de la sociedad y, en última instancia, de nuestra nación. Creo que el amor y la unión de una buena familia es esencial para nuestra felicidad personal y profesional'.

Efectivamente, Ilya recuerda cuando en pleno desarrollo del proyecto de ampliación, uno de sus hijos fue diagnosticado con cáncer; tres meses después, sería su esposo Peter. Hubo un tiempo en que ambos estaban internados en el mismo hospital, en Nueva York: uno en el sexto piso y el otro, en el noveno.

Está profundamente agradecida con su jefe, el ingeniero Jorge Luis Quijano, y con sus compañeros de trabajo por los gestos de solidaridad recibidos durante la dura prueba. Afortunadamente, afirma, los dos superaron la enfermedad.

‘Personalmente, mi familia se ha visto confrontada con fuertes y grandes pruebas. Durante esos tiempos difíciles nuestro temple ha sido probado, y estoy feliz de decir que, nosotros, como familia, hemos podido superar las dificultades', expresa.

De acuerdo con sus palabras, el elemento más significativo que la ha sostenido en muchos aspectos de su vida personal y su carrera profesional ha sido Dios. ‘He descubierto que una profunda fe en Dios nos da la fuerza necesaria para afrontar dificultades que parecen insuperables'.

‘El Canal se mantiene siempre cuidadoso del recurso hídrico, pues es nuestra responsabilidad velar por la cantidad y calidad del agua en nuestra cuenca hidrográfica'.

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED HABER SIDO ELEGIDA COMO SUBADMINISTRADORA DEL CANAL?

Significa un gran honor y una distinción a mi carrera profesional. Es un mensaje claro de que los méritos profesionales son reconocidos y que el trabajo bien llevado tiene su recompensa.

¿CÓMO CALIFICA EL PROCESO DE SELECCIÓN?

Pienso que fue un proceso claro y transparente. Fue una decisión muy correcta de la Junta Directiva haber llevado a cabo un proceso mediante una empresa experta independiente, en el que fueron evaluados varios candidatos y se midió a todos de manera homogénea.

HÁBLEME UN POQUITO DE USTED… ¿CÓMO SE DESCRIBE A SÍ MISMA?

Me describo como una persona franca, activa, con sentido común y trabajadora. Tengo una política de puertas abiertas, creo que la comunicación ayuda a resolver situaciones. Soy asertiva, me intereso por aprender cosas diferentes y me gusta involucrarme para ser más efectiva en la toma de decisiones. Creo que la gente es nuestro mejor recurso, y, por lo tanto, debe ser desarrollado.

USTED FUE LA LÍDER DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN, ¿CUÁL FUE EL MOMENTO MÁS TENSO QUE EXPERIMENTÓ EN EL DESARROLLO DE LA OBRA?

Hubo dos momentos: la paralización de las obras por dos semanas, en el mes de febrero de 2014; y las filtraciones que ocurrieron en la primera prueba, donde falló uno de los quicios de la cámara media de la esclusa de Cocolí, en agosto del 2015. Ante ambas situaciones, el equipo administrativo, técnico y legal trabajó de manera efectiva para llegar a un resultado positivo.

PERFIL Cursó estudios en la Universidad de Texas, Estados Unidos Nombre completo: Ilya Espino de Marotta Lugar de nacimiento: México, D.F. Edad: 56 años Creencia religiosa: Católica Cónyuge: Peter Marotta Resumen de su carrera: Ha laborado en el Canal por 33 años y ejercido diversos cargos. En mayo de 2002, fue asignada al equipo de Coordinación del Plan Maestro, bajo la Oficina del Administrador, donde participó en el desarrollo del Plan Maestro del Canal y la Propuesta de Ampliación. Luego pasó a la Oficina de Desarrollo de Programas, donde participó en la planificación de la ejecución de las distintas obras del Programa de Ampliación. En mayo del 2007, fue nombrada gerente en la división que tenía la responsabilidad de la ejecución de la ampliación de la vía.

DEFINITIVAMENTE QUE USTED ES UNA MUJER EXITOSA… REFIÉRASE A TRES COSAS QUE HAY QUE HACER PARA LLEGAR A TENER ÉXITO EN LA VIDA…

Estudiar y prepararse académicamente es el inicio de todo. Segundo, hay que tener la actitud correcta, pues si uno tiene todos los estudios, pero no tiene la actitud correcta, no será de mucho valor; esa actitud se refleja en el compromiso, la comunicación y el trabajo en equipo. Tercero, tener confianza en uno mismo para poder enfrentar las situaciones y los retos a los que se estará expuesto a lo largo de la vida. Además, en mi caso personal, mi relación con Dios ha sido pilar y guía en mi caminar.

¿A QUÉ SE DEBE EL ÉXITO DEL CANAL?

A varias decisiones acertadas que se tomaron en su debido momento. Una de estas decisiones fue el sistema que tenemos, y que adaptamos del sistema Federal que regía a la Comisión del Canal. Tenemos un sistema de mérito para que las personas más calificadas tengan oportunidad de entrar y de crecer dentro de la institución. Además, contamos con un Título Constitucional que mantiene al Canal como entidad alejada de la política, lo que nos garantiza una continuidad en la operación exitosa de la institución. También tenemos un sistema de contratación transparente que nos garantiza una buena ejecución en nuestras licitaciones.

¿QUÉ LE FALTA A PANAMÁ PARA CONVERTIRSE EN UN VERDADERO ‘HUB' LOGÍSTICO MUNDIAL?

Hay muchas cosas por hacer. Para mencionar algunas, nos falta una mayor integración de todos los sectores involucrados, ver las actividades conexas al tránsito como un todo y no segregado. Tener el recurso humano altamente preparado y mejorar la infraestructura del transporte terrestre. También hay que mejorar los procesos para ser más ágiles y ofrecer un servicio que sea competitivo. Mientras más ventajas ofrezcamos como país, más empresas serán atraídas para utilizar a Panamá como su hub logístico. Tenemos una ubicación geográfica espectacular, pero hay que potenciarla para que sea realmente competitiva, y mantener las inversiones en el país.

¿ESTÁ DE ACUERDO CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO PUERTO EN EL PACÍFICO?

Creo que sería de beneficio para el país. Es un proyecto que se puede llevar en fases e ir creciendo a medida que la demanda lo dicte.

¿QUÉ MEDIDAS ESTÁ TOMANDO EL CANAL PARA CONTRARRESTAR LA SEQUÍA A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO?

El Canal se mantiene siempre cuidadoso del recurso hídrico, pues es nuestra responsabilidad velar por la cantidad y calidad del agua en nuestra cuenca hidrográfica. Estamos siempre atentos al monitoreo de la calidad y cantidad de agua, para el consumo humano y de los tránsitos. El consumo de agua potable se ha incrementado exponencialmente en los últimos años y los tiempos más secos los hemos estado experimentado igualmente en los últimos siete años, lo que no ayuda. El Canal implementa medidas operativas adicionales de ahorro de agua a corto plazo cada vez que es requerido. Hemos sido contratados por MiAmbiente para realizar estudios de agua en las cuencas de Bayano y río Indio, y en algunos ríos de Azuero, para identificar proyectos que garanticen la cantidad y calidad de agua a mediano y largo plazo. Cabe resaltar que el esfuerzo para conservar el recurso hídrico es una responsabilidad de todos: las instituciones gubernamentales, la empresa privada y la sociedad civil.

EL CANAL ES UNA EMPRESA DONDE LA MAYORÍA DE LOS TRABAJOS SON PARA HOMBRES, Y, DE HECHO, SE TRATA DE UN ENTORNO DONDE EL 87% DE LOS TRABAJADORES SON VARONES... ¿SE HA SENTIDO USTED DISCRIMINADA?

No puedo decir que he sido discriminada. Creo que se trata de ir acostumbrándose a ver un incremento paulatino de la participación de la mujer en estas áreas no tradicionales. Pienso que sentando precedentes es una buena manera de incentivar ese aumento.