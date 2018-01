Crisis institucional y el irrespeto a funcionarios

Juvenal Eduardo Torres Domínguez

La incertidumbre se amalgamó con la cotidianidad, naturalizando hechos de violencia, criminalidad y conflicto; esto nos debiera llevar a preguntarnos sobre ¿hacia dónde vamos? Entre la variada información de los acontecimientos de este pequeño país, una en particular me llamó la atención, por la relación que guardan quienes estuvieron involucrados en situaciones de conflicto en el ejercicio de sus labores como funcionarios.

Recordemos algunos incidentes que llegaron a ser noticia en los medios de comunicación en los últimos 3 meses del año 2017 donde fueron agredidos física y/o verbalmente, y en algunos casos asesinados funcionarios en el ejercicio de sus labores.

AGRESIONES CONTRA FUNCIONARIOS DE ATENCIÓN CIUDADANA

En una entrevista, en Televisora Nacional, TVN Canal 2 realizada el 21 de noviembre de 2017, bajo el título ‘Atacan a funcionarias del INAMU por proteger a mujeres víctimas de violencia', la licenciada. Liriola Leoteau, directora del Instituto Nacional de la Mujer (INMU) señaló que ‘Las defensoras de los derechos humanos, las mujeres que trabajan en los INAMU, están siendo atacadas. Claro […] cuando ya estás en la comunidad y estas enfrentando a un agresor para proteger a una mujer, ya entonces te conviertes en su enemiga. ¿No?' Concluye la entrevista apuntando que el día anterior, en el ejercicio de sus funciones en el INAMU, una funcionaria fue víctima de intento de violación.

El día 27 de noviembre de 2017 en el Distrito de San Miguelito, en San Antonio Rural, también llamada ‘la ratonera'. El Sistema de Protección Civil (SINAPROC) acudió a un llamado de rescate, tras inundaciones provocadas por las vertiginosas lluvias de aquellas fechas. Dos rescatistas acudieron al llamado, según fuentes los mismos tras evaluar los daños de las viviendas de la zona provocados por las inundaciones, fueron agredidos por los residentes del lugar con botellas, palos y varillas, ambos funcionarios tuvieron que refugiarse en una residencia de la localidad, hasta la llegada de las unidades de la Policía Nacional.

Tras evaluación médica los funcionarios mostraban golpes y heridas en varias partes del cuerpo. ( La Estrella de Panamá 27/11/2017).

En un comunicado de prensa fechado día 27/11/2017 el SINAPROC se pronunció sobre este hecho, señalando que: ‘Concluidas las evaluaciones las unidades del SINAPROC fueron abordadas por residentes del lugar que exigían en malos términos entrega inmediata de línea blanca y colchones por la introducción de agua en sus residencias'.

Situación que antecedió a las agresiones contra los rescatistas, ya que los residentes demandaban violentamente solución inmediata en reemplazo de sus enseres perdidos en la inundación.

AGRESIONES CONTRA UNIDADES DEL ORDEN PÚBLICO

Estas agresiones contra unidades del orden público, tienen una particularidad ya que se dieron durante tres días seguidos, como veremos a continuación por su orden cronológico.

El 2 de diciembre, en el corregimiento de Ancón, en la rotonda de Albrook, unidades de la Policía de Tránsito fueron agredidos durante el ejercicio de sus funciones por tres personas, tras un incidente de tránsito.

El video de este hecho, fue tomado por un conductor que presenció el incidente, en dicho video se ve una mujer con un bebé en brazos y dos hombres agrediendo a las unidades policiales de tránsito.

Los gritos y golpes se dieron en medio de la vía pública ante la presencia de los conductores que estaban en el tranque.

Un día después, el 3 de diciembre en la provincia de Bocas del Toro, distrito de Guabito, Las Tablas, unidades del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) fueron agredidos a pedradas.

Según Mi Diario ‘Los oficiales del SENAFRONT fueron atacados en esta ocasión a pedradas en los predios de un minisúper en el sector de las Tablas de Guabito' continua la nota periodística explicando los hechos, resaltando que ‘las unidades intentaban aparentemente poner orden en un supuesto disturbio, pero familiares de los involucrados le gritaban improperios y se les abalanzaron tirándoles piedras' ( Mi Diario 4/12/2017)

Igualmente, las agresiones verbales contra funcionarios han llegado a los medios de comunicación. El día 4 de diciembre en el Corredor Norte, un camionero que se dirigía a Las Mañanitas fue abordado por una unidad de la Policía de Tránsito. El camionero quien en su historial contaba con varias boletas de tránsito no pagadas, se grabó agrediendo verbalmente al uniformado acusándolo de ‘coimero' en el video en medio de la vía publica le dice al uniformado: ‘Querías 20 palos, como no te lo di, me boletiaste' video que rápidamente fue viral en las redes sociales.

Según un comunicado de prensa de la Policía Nacional 4/12/2017 el camionero ‘fue puesto a órdenes del juzgado nocturno conductor del equipo articulado, por irrespetar a un miembro juramentado de la dirección nacional de operaciones de tránsito'.

HECHOS FATALES

Por último, citaré dos situaciones más que concluyeron de manera fatídica, la primera, el 24 de noviembre el asesinato de un profesor dentro del taller de electromecánica, donde impartía sus clases en las instalaciones del Instituto Nacional de Desarrollo Humano (INADEH) en la provincia de Colón, todo apuntó que fue para robarle.

Segundo, el asesinato a sangre fría durante el cumplimento de su deber de dos jóvenes miembros de la Policía Nacional en el corregimiento de Chilibre, en horas de la madrugada del 14 de octubre, mientras estaban en un transporte estático, que vigilaba los conductores de la autopista Panamá –Colón.

Los uniformados fueron atacados repentinamente, sin poder utilizar su arma de reglamento en defensa propia.

DE LO DESCRIPTIVO A LA REFLEXIÓN

Estos hechos deben llamar la atención, ya que, subyace una relación entre estos casos, todos eran funcionarios en el ejercicio de sus funciones.

¿Que representa el funcionario para la sociedad?, además de ser un asalariado público, es quien representa la institucionalidad del Estado (no un gobierno de turno), en los diversos ámbitos de las políticas públicas desde sus funciones y acciones para garantizar los derechos de la ciudadanía.

Siendo así, deseo provocar dos reflexiones ¿se está deteriorando la institucionalidad del Estado? y ¿son los funcionarios las primeras víctimas?, recordemos que ‘la cadena siempre se rompe por el eslabón más débil'.

Ahora bien, esto hace suponer que la construcción de nación está marcada por representaciones de la sociedad en su conjunto, reconsiderando excepciones, acerca de que los funcionarios simbolizan ineficiencia, falta de soluciones y desinterés por llevar bienestar a las comunidades vulnerables.

Si esto es así, deberíamos de pensar y/o reflexionar la forma en cómo el Estado está llegando a los territorios donde no solamente se garanticen políticas públicas de impacto como el bienestar de los funcionarios que también hacen parte de la sociedad en su conjunto.