Cortizo juramenta a su equipo de trabajo

Redacción La Estrella de Panamá

periodistas@laestrella.com.pa



En horas de la tarde, el presidente Laurentino Cortizo, acompañado de su vicepresidente, José Gabriel Carrizo, de 35 años de edad, juramentó a todo su gabinete en la Presidencia de la República, conformado por ministros, viceministros y ministros consejeros.

Al dar lectura al decreto ejecutivo por el cual se nombró el gabinete de Cortizo, se destacó el código de conducta que ha impuesto el nuevo mandatario a los servidores públicos: no robar, no mentir, no hacer trampa, no robar o permitir que alguien lo haga.

‘Me siento muy honrado de estar acompañado de un equipo comprometido con defender los intereses del país y especialmente con los más necesitados. Una combinación interesante de experiencia y juventud', definió el mandatario luego de la juramentación.

A continuación, narró una anécdota. ‘En las elecciones primarias hablamos de un taburete. Esto proviene de un conversatorio con agricultoresnua. Uno de ellos, al finalizar la reunión, me dijo que si algún día llegara a ser presidente y me sentara en esa silla, que no sabe qué tiene que cuando se sientan ahí, los mandatarios se olvidan del pueblo. Por eso me regaló un taburete', dijo el mandatario señalando el mueble artesanal situado al lado de la silla presidencial.