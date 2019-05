Cortizo Cohen anuncia sus primeros siete ministros, una mujer entre ellos

José Arcia

jarcia@laestrella.com.pa



Entre los primeros siete ministros de Estado anunciados por el presidente electo, Laurentino Cortizo Cohen, solo hay una mujer, Doris Zapata Acevedo, quien fue designada como ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, a partir del próximo 1 de julio. Sin embargo, el presidente electo aseguró que ‘viene un grupo de mujeres muy talentosas'.

Aún quedan pendientes por designar otros siete ministros para completar los 14 que integran el Consejo de Gabinete.

Durante la presentación de los primeros siete ministros, este miércoles, Cortizo Cohen aseguró que cumplirá su promesa de campaña de crear los ministerios de Cultura y de la Mujer.

En total, 16 ministros integrarían el Gabinete del nuevo jefe de Estado.

Cortizo también anunció durante el encuentro la designación de José Alejandro Rojas como ministro consejero de facilitación de la inversión privada, que laborará de cerca con la Cancillería de la República, la cual estará a cargo de Alejandro Ferrer.

El presidente electo explicó que el ministro consejero cumplirá con el papel de facilitador de inversiones extranjeras en Panamá. ‘Que los inversionistas extranjeros en Panamá sepan que tienen un aliado', expresó Cortizo, ‘lo que nosotros queremos es facilitar, en vez de poner trabas'. Rojas y el canciller Ferrer van a trabajar de forma ‘mancomunada' para generar empleo, destacó el mandatario electo.

Este miércoles se anunció, asimismo, la designación de Bernardo Meneses González como director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), entidad responsable de administrar, entre otros, el programa Beca Universal, que consiste en una asistencia económica destinada a estudiantes.

El presidente electo dijo que sumará a su equipo de trabajo candidatos que no ganaron, sin precisar nombres ni partidos políticos.

Además de los 14 ministerios, al presidente electo también le corresponde designar a los directores de entidades como Pandeportes, Instituto Nacional de Cultura (INAC), Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), Metro de Panamá y los gerentes de los cuatro bancos estatales, entre otros.

Entidades como el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) y la Caja de Seguro Social (CSS) tienen su propio mecanismo para designar a sus directores, aunque al final son nombrados por el presidente.

Cortizo Cohen afirmó que su gabinete se regirá bajo el Código de Ética que aprendió cuando estudiaba en una academia militar de Estados Unidos: ‘no mentir, no robar, no hacer trampa y no permitir que nadie lo haga'.

‘Voy a adoptar ese código de conducta para los funcionarios de mi gobierno', recalcó Cortizo Cohen en la conferencia de prensa.