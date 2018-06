Conductor que agredió a ciudadano es detenido provisionalmente

Redacción Digital La Estrella

online@laestrella.com.pa



Por la existencia de riesgos procesales, el Tribunal de Apelaciones de Panamá, revocó la medida cautelar impuesta el pasado 22 de junio, en audiencia de control, y en su lugar, ordenó la detención provisional a un imputado de 37 años de edad, investigado por la presunta comisión del delito contra la seguridad colectiva, específicamente por posesión ilegal de arma de fuego, en perjuicio del señor Nelson Aguirre y su esposa Denis De Los Ríos, en un hecho ocurrido el pasado 19 de junio de 2018, en en la vía Omar Torrijos, en el sector de Las Lomas de Paraíso, Los Ríos, corregimiento de Ancón.

El Tribunal, conformado por los magistrados Gustavo De Gracia (ponente), Diego Fernández y Manuel Mata, en su decisión, de manera unánime, en la audiencia celebrada este miércoles 27 de junio, se fundamentó en la posible desatención del imputado al proceso, esto luego que la fiscalía acreditará en sus argumentos que el día de los hechos, el hoy investigado abandono el lugar, no asistió a su lugar de trabajo ese día, y tuvo la intención de traspasar la propiedad del vehículo a otra persona.

Además de que existe el riesgo de destrucción de pruebas, ya que el arma no se ha encontrado.

La fiscal, al momento de sustentar su petición, sustentó los elementos de convicción, que fueron presentados en la audiencia de control de garantías, entre los que se encontraban el análisis de inspección ocular realizado en el lugar de los hechos, donde se encontró un casquillo de arma de fuego de 9 milímetros, el informe de evaluación médico legal de las víctimas, que incapacitó a las víctimas por 10 días.

Por lo antes expuesto y ante los presuntos riesgos procesales, la fiscal Janina De Aparicio, y el abogado vocero de las Víctimas, Carlos Batista, solicitaron que se revocara la notificación periódica, y en su lugar se aplicara la detención provisional.

Por su parte, el abogado particular Javier Rivera, se opuso al recurso de apelación presentado por la fiscal, al considerar que no existen elementos que vinculen a su representado con el delito imputado, toda vez que a su consideración el arma no se ha encontrado.