Condenados por el envenenamiento masivo seguirán en la cárcel

José Arcia

jarcia@laestrella.com.pa



La juez de Cumplimiento, Mirna González, negó el cambio de arrestos para dos condenados por el caso del envenenamiento masivo con dietilene glicol en la Caja de Seguro Social (CSS).

De esta manera, Mirnada Cristelly y Edward Enrique Taylor deberán cumplir su condena de, respectivamente, 12 meses y 15 años.

La defensa legal de Cristelly había solicitado cambiar la medida de cárcel por una represión pública o un llamado de atención, en vista de que su condena es de solo 12 meses por el delito contra la salud pública.

La Fiscalía Descarga Superior, a cargo de Roxana Hernández, argumentó que tanto nacionales como extranjeros estuvieron expuestos al consumo del jarabe con dietilenglicol, por lo cual no se actuó de manera garante al no certificarse que este jarabe no era apto para el consumo humano.

La defensa legal apeló y se fijó para el 1 de febrero la audiencia en el Tribunal Superior de Apelaciones.

En el caso de Taylor, exfuncionario del Departamento de Control de Calidad de la CSS, la defensa legal había solicitado cambiar su arresto en cárcel por una medida de arresto domiciliario.

La juez González negó la solicitud al considerar los argumentos de la Fiscalía en que, entre otros, no se presentó el informe del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses que indicara que el Taylor no puede cumplir la pena dentro de un centro penitenciario.

La defensa del exfuncionairo apeló y se fijo la audiencia para el 5 de febrero.