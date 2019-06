La Concertación logra consenso en proyecto de salud

José Arcia

jarcia@laestrella.com.pa



La Concertación Nacional para el Desarrollo aprobó una propuesta de ley que busca mejorar la coordinación entre el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS).

La iniciativa busca mejorar el servicio de atención de salud y no implica una integración de los dos sistemas: Minsa y CSS.

Jenny Vergara es la representa del Consejo de la Contraloría Social del Sistema Público del Servicio de Salud ante la Concertación y explicó que la propuesta busca una “coordinación efectiva” entre el Minsa y la CSS con el establecimiento de un plan de atención de salud.

La iniciativa establece dos fases para mejorar el sistema de salud.

En la primera fase es homologar todos los procesos que realizan ambas instituciones desde el sistema de información, costo por los servicios de salud, así como los procesos de administración y de gestión de recursos humanos.

Además de articular los esfuerzos de la red de servicio que tiene el Minsa y la CSS para evitar duplicidades en la atención de salud y maximizar la salud. “De esta manera se busca aumentar el grado de satisfacción y resolver los problemas que diariamente son denunciados en los medios de comunicación y que no se ha logrado resolver”, dijo Vergara.

La segundo fase consiste en la integración de las redes de servicios (hospitales y centros de salud) donde se respete la autonomía de la CSS y el rol que gestor de salud que ejerce el Minsa , pero que trabajen de una manera más articulada como lo establece la Constitución y la Ley Orgánica de la CSS.

El artículo 115 de la Constitución Política establece que “los sectores gubernamentales de salud, incluyendo sus instituciones autónoma y semiutónomas, intégranse orgánica y funcionalmente”. Lo mismo plantea el artículo 143 de la Ley Orgánica de la CSS.

Vergara aclaró que la propuesta consensuada, este miércoles, no establece la unificación del Minsa y la CSS, como han planteado algunos sectores.

Explicó que la propuesta de ley será enviada al gobierno de Laurentino Cortizo que toma posesión el próximo lunes para que sean enviada a la Asamblea Nacional.

El próximo gobierno, dijo, podrá hacer las consultas que considere necesario y modificar el texto, igual medida se tomará en la Asamblea Nacional.

La Comisión Nacional de Alto Nivel (CAN), que analiza las transformaciones del sistema de salud público, analiza la propuesta. Domingo Moreno, miembro de la CAN, indicó que la propuesta acordada por la Concertación requiere algunos ajustes.

Dijo que la CAN considera que se requiere una ley para regular la coordinación de ambos sistemas.

“La idea es que existe una norma que le de efectiva al mandato constitucional”, recalcó el dirigente médico.

Con el consenso del proyecto de ley, la Concertación Nacional para el Desarrollo, que estuvo presidida durante estos últimos siete meses por la ministra Michelle Muschett, concluyó sus sesiones plenarias de este quinquenio.