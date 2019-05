Concertación avanza en el plan de reformas a la Constitución

Mileika Lasso

mlasso@laestrella.com.pa



Este viernes los miembros de la Concertación Nacional para el Desarrollo tuvieron el cuarto taller de trabajo para continuar con el proceso de construcción de consensos para las reformas constitucionales.

Enrique De Obarrio, representante de la sociedad civil organizada ante la Concertación, adelantó que participaron activamente todos los sectores.

La reunión ‘fue en seguimiento a la sesión plenaria de la semana pasada, durante la cual quedaron algunas observaciones pendientes de resolver y se presentaron algunas propuestas nuevas', comentó.

El propósito del taller que inició de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. buscaba consensuar temas pendientes, previo a una próxima plenaria con miras a aprobar el documento, misma que tendrá lugar el próximo jueves 30 de mayo.

‘Los debates fueron intensos y caracterizados por el respeto y la voluntad de consensuar entre todos, no de imponer la opinión de un sector en particular sobre el resto', afirmó De Obarrio. ‘Al final de la reunión logramos un consenso en torno a la totalidad del documento y propuestas presentadas, en algunos pocos casos con algún disenso, pero no por ello dejando de lograr el acuerdo concertado', añadió.

No obstante, aclaró que solo a nivel del plenario se puede proceder a una formal aprobación; lo del viernes fue un taller de trabajo. ‘Lo anterior representa un gran logro, luego de este largo, intenso y abierto proceso de concertación, en el cual han participado todos los sectores', señaló De Obarrio.

‘Se trató de un proceso de construcción de consensos sobre la base del documento presentado a la comisión a mi cargo por parte del grupo de asesores designados, quienes durante sus debates internos consideraron todo lo que había sobre la mesa en cuanto a propuestas de reformas parciales o integrales, incluyendo el resultado de los notables en 2012', amplió.

Salvo algunas propuestas más recientes, el documento que ahora se presentará para aprobación de la plenaria el próximo 30 de mayo atiende en esencia aquellos aspectos que han sido objeto de un gran clamor nacional, con miras a reducir el exacerbado presidencialismo, mejor combatir la corrupción y fortalecer nuestra débil institucionalidad; propuestas que lejos de poder ser consideradas un ‘parche', son puntuales y urgentes, y una vez aprobadas marcarán un antes y un después en nuestro país.

De Obarrio recalcó —además de mencionar parte de lo logrado en el taller de trabajo y el proceso de construcción de consensos— que no es hasta que se discuta en la plenaria que se puede hablar de una ‘aprobación' como tal.