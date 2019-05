Concertación afina cambios a la Constitución

Gustavo A. Aparicio O.

gustavo.aparicio@laestrella.com.pa



El Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo le puso el acelerador a la discusión del paquete de reformas a la Constitución Política, que le fue presentado ayer por la Comisión de Justicia, y que empezó a ser debatido por los comisionados para lograr consensos y concretar un documento final ‘lo antes posible'.

La presidenta de la Concertación Nacional, la ministra de Desarrollo Social (Mides), Michelle Muschett, explicó que luego de recibido este documento, será necesario dar un tiempo para que los distintos sectores que integran la Concertación puedan consensuar y validar las propuestas nuevas que se han ido presentando para que en una segunda o tercera plenaria se dé su aprobación.

‘Hay mucha intención de avanzar, pero siempre dejando el espacio de que sean decisiones legitimadas por todos los sectores y que realmente tengan el aval de todos los miembros de la Concertación Nacional', precisó Muschett.

Detalló que en el debate de los temas, todos de igual importancia, se está dando prioridad a los que la Concertación ha considerado como reformas urgentes y ha habido opiniones de distintos artículos, como por ejemplo el mecanismo de selección de los magistrados del Corte.

Para Dionisio Rodríguez, presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), en este preciso instante ‘no hay consenso, no hay documento aprobado como tal, hay un documento de la Comisión que a través de talleres había sido trabajado'.

Sostuvo que el documento presentado contiene una serie de normativas para transformar los tres órganos del Estado; sin embargo, no constituye todos los aportes de los comisionados.

‘La Concertación Nacional, a través de cada uno de sus representantes de los diferentes sectores han presentado nuevas propuestas de reformas', señaló.

Rodríguez manifestó que no se pueden crear falsas expectativas y no se puede trabajar a la ligera en temas o propuestas de reformas a la Constitución, tras explicar que para establecer un nuevo mecanismo de nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no hay un consenso en este momento sobre cuál debe ser el nuevo esquema.

En la sesión de ayer hubo un debate sobre la creación de un Tribunal Constitucional y la dinámica que tendría paralelo con la Corte Suprema de Justicia, la reducción del número de diputados, el mecanismo de selección, investigación y nombramiento de los magistrados de la Corte, si los diputados suplentes pueden a la vez laborar y recibir salario de otra entidad del Estado, entre otros temas.

Mientras que grupos ambientalistas dentro de la Concertación han pedido que se incluya el tema medioambiental en la Constitución Política.

Para el expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede) Enrique de Obarrio, quien es el coordinador de la Comisión de Justicia de la Concertación, la palabra clave es consenso. ‘No podemos decirle a las personas dejen de opinar ya, tenemos que darle un ‘tiempito' más, creo que vamos por un excelente camino en cuanto a la construcción de consensos', aseguró. Explicó que se ha decidido hacer un nuevo taller de trabajo y luego otra reunión plenaria para avanzar. ‘Aspiraría a que eso se dé la próxima semana, para que en menos de dos semanas podamos tener un documento totalmente consensuado. Esperamos que los artículos urgentes podamos tenerlos aprobados lo antes posible'.