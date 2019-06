Comparece el octavo testigo en el caso ‘pinchazos'

Adelita Coriat

acoriat@laestrella.com.pa



El Ministerio Público estrena hoy un nuevo testigo en el juicio oral contra el expresidente Ricardo Martinelli en el caso conocido como ‘pinchazos', acusado de cuatro delitos. Es el octavo de 78 testigos programado por la fiscalía para probar la tesis de que Martinelli fue el autor intelectual de las intervenciones telefónicas, seguimientos y de la desaparición de dos equipos de escuchas que se emplearon en el Consejo de Seguridad durante su administración gubernamental.

Ayer el Tribunal liberó al testigo Mitchell Doens, y mantuvo en su decisión que a partir de la culminación de su testimonio no podrá participar de las audiencias porque ‘se puede contaminar de lo que declaren otras víctimas', pues podrían caber nuevos recursos en el proceso.

Una de las últimas declaraciones de Doens, a pregunta de la querella, se refirió a los detalles que surgieron en uno de los intentos para explorar un acuerdo entre las partes. Esto surgió mientras el acusado se encontraba detenido en El Renacer, y la defensa, según el testigo, invitó a la querella a hablar con su cliente en vías de lograr un acuerdo. Doens y el abogado David Cuevas asistieron en representación de la querella y se reunieron con el acusado, encuentro que estuvo antecedido por una nota escrita de los abogados, quienes dejaban plasmado que la reunión se realizó a petición de la defensa. Esto a fin de evitar rumores o malos entendidos sobre el encuentro.

Finalmente no hubo acuerdo porque los querellantes no aceptaron la oferta de Martinelli. Una de las condiciones era que los querellantes debían solicitar a la Corte la paralización del proceso por dos meses mientras se ponían de acuerdo las partes. La segunda consistía en un resarcimiento a cada una de las víctimas (49 en total) con $75 mil.

Al finalizar su declaración ante el Tribunal, Doens dijo sentirse satisfecho de que la justicia haya atendido el caso, pues rompía la regla de que los casos de alto perfil se mantuvieran en la impunidad. ‘Se da una lección de que los poderes fácticos tienen que respetar la Ley, no son dioses del Olimpo que nadie puede tocar', dijo.

Al finalizar la sesión del jueves, el juez reunió a las partes para solicitarles más precisión en los cuestionamientos que han preparado para los testigos y evitar repetir las preguntas, considerando que aún hace falta que comparezca la mayoría de ellos.

Desarrollo de la sesión

Durante el contrainterrogatorio, que efectuó este jueves la defensa del expresidente Martinelli al testigo del Ministerio Público Mitchell Doens, el abogado Alfredo Vallarino buscó evidenciar contradicciones en las declaraciones del testigo en noviembre de 2014 ante la Fiscalía Auxiliar, y las evidencias materiales durante el juicio oral, correos y grabaciones.

En este ejercicio, que tomó gran parte de la mañana, Vallarino le preguntó a Doens si reconocía algunos correos, a lo que él respondió afirmativamente. A continuación le pidió que indicara si los mismos aparecieron en su bandeja de correo cuando acudió a la Fiscalía Auxiliar en noviembre para hacer el reconocimiento. En doce ocasiones Doens dijo que esos correos no se encontraban en su bandeja de entrada. Previamente había declarado que en ocasiones borraba los correos que no tenían relevancia. No obstante, en todos los casos reconoció con contundencia el contenido de los archivos, incluso de una conversación de bbpin que le mostró la defensa.

Para la fiscalía, este es un intento de la defensa para tratar de desacreditar el testimonio de Doens, ya que él mismo ha reconocido el material que se le presentó. Estas declaraciones las efectuó el fiscal William Granados, quien no forma parte del equipo litigante del Ministerio Público, pero que desde el martes pasado es vocero de los fiscales para emitir a los medios criterio sobre las audiencias.

A medio día de este jueves, Granados esquivó dos preguntas de los medios: las declaraciones que vertió el magistrado de la Corte Harry Díaz con respecto a las supuestas evidencias que contaba en el año 2013 de los actos de espionaje que hacía Martinelli, y evitó hablar del director del Consejo de Seguridad Rolando López, cuyo nombre apareció sorpresivamente como autor de al menos siete correos que forman parte de las evidencias materiales introducidas por el testigo protegido de la Fiscalía.

En dos ocasiones el fiscal Granados desvió la pregunta sobre el nombre de López en la evidencia de los correos.

Ante la insistencia de la prensa, dijo textualmente: ‘eso no es cierto, aquí estamos para informar', respondió, a pesar de no haber presenciado la audiencia efectuada el lunes 17 de junio, cuando la defensa mostró al testigo protegido en el renglón propiedades, el nombre de Rolando López.

Da la impresión de que la presencia de Granados, quien no ha participado hasta ahora en las audiencias por el caso ‘pinchazos', parece responder a una estrategia de la fiscalía para evitar profundizar en temas espinosos de los que aún no han sabido dar una explicación.

Doens reta a Mello Alemán a un polígrafo

Previo a esto, en horas de la mañana Doens retó al empresario Alfredo Mello Alemán a un examen de polígrafo. Esto sucedió luego de que el testigo ahondara sobre un almuerzo que tuvo lugar en las oficinas del empresario en donde coincidió con Gabriel Btesh, otro empresario cercano al expresidente Martinelli.

Según Doens, esa fue la segunda vez en que Btesh le había ofrecido dinero para que bajara la presión política en contra del gobierno de turno.

En ese almuerzo, de acuerdo con Doens, le dijo que asignara una cifra para que bajara la guardia a la oposición que hacía al gobierno de Martinelli. Según Doens, éste era un mensaje del entonces gobernante. Hecho que Alemán desmintió este jueves en un medio de comunicación, por eso Doens le lanzó el reto de someterse a un polígrafo para saber quién dice la verdad.

Al respecto, el juez Roberto Tejeira indicó que cualquier situación que surja fuera de los criterios del juicio debe ser parte de otro proceso, pues ya las pruebas han sido admitidas en el juicio oral.

Martinelli estrecha la mano de Doens

Durante el descanso de diez minutos que decretó el juez a media mañana, surgió un acto que rompió con los protocolos que enmarcan este tipo de audiencias.

Previo al receso, Mitchell Doens respondía a las preguntas de la defensa de Martinelli durante el ejercicio del contrainterrogatorio. Muchas de sus declaraciones remontaban a los hechos más agudos que enfrentaron al gobierno de turno con sindicatos bananeros, en Bocas del Toro, por ejemplo, y algunas otras revueltas sociales por temas mineros. Situaciones en las que Doens participó haciendo un frente de oposición política y en ocasiones como intermediario para alcanzar acuerdos entre las partes enfrentadas.

Luego se refirió a Martinelli una vez más. Dijo que le causaba admiración por su inagotable energía. Lo comparó a una figura de Friedrich Wilhelm Nietzsche, por la alusión que hacía el autor alemán a este especie de figuras de gran energía.

Enseguida, el juez decretó un breve receso, que fue cuando Martinelli se acercó al testigo, que aún se encontraba sentado en el estrado, para estrecharle la mano y darle varias palmadas en la espalda como un gesto de aprecio. La acción evidenció que las diferencias que los separan son de carácter netamente político, y no una enemistad personal.

No obstante, por este hecho el juez llamó la atención al acusado, pues indicó que no debe acercarse al testigo mientras este rinde sus testimonios.