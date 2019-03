Comisión de Credenciales recomienda al pleno ratificar a Arrocha y a Zamorano 

Gustavo A. Aparicio O.

gustavo.aparicio@laestrella.com.pa



La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional recomendó este jueves al pleno legislativo ratificar a los abogados Olmedo Arrocha y Abel Augusto Zamorano como magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la Sala Primera de lo Civil y en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, respectivamente.

La decisión fue avalada con siete votos a favor y dos en contra . Los diputados panameñistas Jorge Alberto Rosas, Miguel Salas; los perredistas Elías Castillo, Alfredo Pérez y los diputados de Cambio Democrático (CD) Mariela Vega y Juan Poveda, y Maira González (suplente de Francisco Alemán) del Molirena; avalaron estas ratificaciones. Mientras que el presidente de la Comisión, el diputado Sergio Gálvez, de CD y la perredista Zulay Rodríguez, votaron en contra.

El proceso de consultas realizado previo a la votación solo tardó dos horas. Solo 13 personas de las 51 que enviaron sus observaciones intervinieron en esta fase.

Para Julio César Cubillas, el primero en participar en este proceso de consultas Zamorano cumple con los requisitos que establece la ley para ocupar el cargo.

En tanto, Guillermo Puga dirigente de la Central de Trabajadores de la República de Panamá (CTRP), manifestó su apoyo irrestricto hacia Zamorano, quien “cuenta con sobrada experiencia y capacidad para enaltecer la dignidad de la Corte”.

Por su parte, Juan Antonio Cuan, segundo vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados manifestó que Zamorano tiene la experiencia y los conocimientos para ser magistrado de la Corte. “Su experiencia en el Órgano Judicial es harto probada”, precisó.

De Olmedo Arrocha indicó que se ha preparado para la actividad de la que trata la Sala Civil y tiene manejo de la administración pública.

Mientras que Freddy Pity, de Juntos Decidimos cuestionó la vinculación de Arrocha con el actual Gobierno, por ser funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas y ex miembro del Partido Panameñista.

En tanto, la abogada Norma González se refirió a los supuestos nexos de Arrocha con algunas sociedades vinculadas con empresarios locales, políticos, el presidente de la República Juan Carlos Varela, el candidato presidencial independiente Ricardo Lombana y del candidato oficialista a la Presidencia dela República, José Blandón.

En tanto, Roberto Rudas cuestionó a Zamorano al asegurar que este en el caso del ex presidente Ricardo Martinelli en primera instancia manifestó que el pleno era competente para tratar este caso y luego cambio de opinión. “Esa actuación no fue una equivocación”, exclamó Rudas, quien afirmó que Zamorano y Arrrocha “representan un peligro a la imparcialidad de la Corte”.

Arrocha se desliga de sociedades

Durante su intervención Arrocha expresó que no es abogado de las sociedades en las que se mencionan algunas personalidades del país y negó que sea suscriptor de estas. De igual manera expresó que hace 20 años se separó de la firma Arrocha, Blandón, Castro y Young. “Creo que no se me puede sesgar por una relación que tuve en el pasado”.

Zamorano explica decisión

A su turno Zamorano aclaró que en el caso de un diputado del Parlacen desde un principio mantuvo su posición de que el pleno era competente y salvó su voto en el fallo que mandó el expediente a la esfera del Sistema Penal Acusatorio.

Zamorano pidió a uno de los asistentes que lo cuestionó que se remita al fallo emitido por la Corte, en donde “siempre he señalado que la Corte era la competente para conocer de ese proceso y por eso se hizo un salvamento de votos”, enfatizó.