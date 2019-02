Comisión de Credenciales iniciará fase de consultas para ratificar a magistrados

Gustavo A. Aparicio O.

gustavo.aparicio@laestrella.com.pa



La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional iniciará las consultas ciudadanas para el proceso de ratificación de los abogados Olmedo Arrocha y Abel Augusto Zamorano, designados por el Órgano Ejecutivo como magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La Asamblea Nacional pidió ayer a quienes tengan algunas observaciones respecto a estos nombramientos presentarlos por escrito ante la Secretaría General de la Asamblea o vía correo electrónico a la dirección: Sgeneral@asamblea.gob.pa. Estas observaciones serán recibidas hoy y mañana, miércoles 27 de febrero.

La apertura de este proceso se da a casi dos meses de haberse iniciado el periodo de sesiones ordinarias, ante el aparente rechazo de diputados de Cambio Democrático (CD) y del Partido Revolucionario Democrático (PRD) a estas designaciones.

Estos nombramientos fueron realizados el 18 de noviembre pasado y aunque el Ejecutivo convocó a sesiones extraordinarias para analizar estas ratificaciones, la Comisión de Credenciales, presidida por el diputado Sergio Gálvez, no se reunió para tratar el tema.

GÁLVEZ AVALA CONSULTAS

No obstante, ayer el diputado Gálvez informó que como presidente de esta comisión remitió por escrito a la Secretaría General de la Asamblea la convocatoria para que los ciudadanos interesados presenten sus observaciones.

Recordó que un grupo de siete diputados de la comisión le envió una nota para que realizara esta convocatoria. ‘Nosotros estamos respondiendo positivamente a la misma y nosotros consideramos que ya están de acuerdo para aprobar a los magistrados, me da la impresión. Siete que han firmado y están forzando al presidente de la comisión es porque han llegado a entendimientos', precisó.

Explicó que una vez se cumpla el plazo de la convocatoria, este jueves la comisión se reunirá a puerta cerrada para establecer la metodología que se utilizará para las entrevistas con los magistrados designados y la participación de las personas interesadas en compartir sus observaciones con los nominados.

Gálvez manifestó que para que no haya especulaciones sobre supuestos ‘carnavalazos', preferiría que las consultas se realizaran después de las fiestas.

‘Las consultas van a ser públicas, como ha ocurrido otras veces. Dependiendo del orden de llegada y de las personas inscritas para estas consultas, asimismo se van a tomar los días necesarios para ello. Yo quisiera que esto fuera lo más pronto posible, porque ya yo estoy viendo que para qué vamos a dilatar esto, cuando hay siete diputados a favor, digo yo, es porque se pusieron de acuerdo'. Los diputados Mariela Vega, Elías Castillo, Alfredo Pérez, Juan Poveda, Jorge Alberto Rosas, Miguel Salas y Francisco Alemán firmaron la petición para que se iniciara el proceso de ratificación de los magistrados.

En su momento, Gálvez aseguró que no existía el ambiente para analizar estas ratificaciones y que había presiones en sus contra para que diera apertura al proceso.

Ayer insistió en que dichas presiones se mantienen. ‘Claro que hay presiones, no podemos ignorar eso, hay presiones de todos lados para que esta cosa se dé hace tiempo'.

Precisó que, en lo que respecta a su persona, votará en contra de esas designaciones, y de los tres miembros de la Junta Directiva del Canal que propuso el presidente de la República. ‘Yo, de ahora en adelante, voy a definir mi voto para que a mí no me hostiguen, no me presionen, no me traumen mi vida ni me quiten mi sueño. Yo voy a decirlo desde ahora para que ni me saluden y digan: ‘éste ya decidió su voto cómo es', ni lo busquen'.

En tal sentido, el diputado oficialista Jorge Alberto Rosas calificó como un avance que se haya hecho la convocatoria.