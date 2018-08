Comenenal apoya a los médicos veterinarios

Verónica Castillero

veronica.castillero@laestrella.com.pa



La Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal) anunció, a través de un comunicado, su apoyo a la Asociación Panameña de Medicina Veterinaria (APMV) por el paro de brazos caídos.

La Comenenal alega que han sido testigos de cómo el gobierno solicitó a la APMV el pasado miércoles 22 de agosto esperar hasta hoy y no decretar un paro a nivel nacional, puesto que se comprometían a firmar cumplir con lo pactado.

Dichos acuerdos debían ser firmarlo por los ministros de Salud y del MIDA sin embargo hoy no cumplieron y no llegaron a un acuerdo, con lo cual APMV no tuvo más alternativa que cumplir con su acuerdo de las Bases y decretar el Paro de su gremio desde la media noche de hoy.

Las causas por cuales el gremio respalda su apoyo son:

a. Incumplimiento del gobierno de los acuerdos de abril de 2018.

b. Incumplimiento del pago de las reclasificaciones de categorías pactadas.

c. Incumplimiento de la homologación con el resto de los médicos, algo merecido si

tenemos en cuenta que la salud pública de un país tiene que ver más con el

trabajo de los veterinarios que con el de los médicos.

d. El deplorable estado de los mataderos en casi todo el país.

e. No haber cumplido con nombrar más veterinarios en los puertos, aeropuertos y

puestos fronterizos, para cuidar de lo que ingresa a Panamá.