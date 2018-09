Cochez dice EEUU se percató tarde que olvidó a región

EFE

El exembajador panameño ante la OEA Guillermo Cochez dijo hoy que EE.UU. se ha dado cuenta "tardíamente" que se olvidó de la región, en referencia a la decisión de llamar a consultas a sus representes en Panamá, El Salvador y República Dominicana por las relaciones de esos países con China.



"Lo que me parece es que tardíamente Estados Unidos se está dando cuenta que se ha estado olvidando de la región y se han ido metiendo los chinos", declaró a Efe el abogado y ex representante diplomático panameño en la Organización de Estados Americanos (OEA).



EE.UU., un aliado de Taiwán, llamó a consultas al embajador de EE.UU. en República Dominicana, Robin Bernstein; su embajador en El Salvador, Jean Manes; y su encargada de negocios en Panamá, Roxanne Cabral.



"Nuestros tres jefes de misión se reunirán con líderes del Gobierno de Estados Unidos para analizar las formas en que Estados Unidos puede apoyar instituciones y economías fuertes, independientes y democráticas en toda Centroamérica y el Caribe", dijo la portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Heather Nauert.



Panamá estableció las relaciones diplomáticas con China en junio de 2017, lo que significó el automático rompimiento con Taiwán, a la que Pekín considera una isla rebelde.



Desde entonces el Gobierno panameño ha destacado los avances en la relación bilateral con la firma de más de 20 acuerdos y planes millonarios, como un tren bala que comunicaría a la capital con la provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, aliado diplomático de China desde 2007.



Los nexos diplomáticos vinieron a consolidar una relación comercial muy fluida entre los dos países, pues China es el primer proveedor de la Zona Libre de Colón (ZLC), la mayor del continente ubicada en el Caribe panameño, y el segundo usuario del Canal de Panamá, solo por detrás de Estados Unidos.



A juicio de Cochez, este "halón de orejas tardío no traerá ninguna consecuencia a Panamá", que tiene en Estados Unidos a su principal socio comercial y con el que mantiene una fluida relación en todos los aspectos.



El pasado 17 de agosto Panamá y Estados Unidos firmaron un acuerdo que establece la promoción y la cooperación energética, que incluye el impulso de la inversión en infraestructura, lo que marcó "la inauguración formal de la iniciativa de Estados Unidos llamada América Crece, o Americas Grow".



Se trata de "un programa innovador diseñado para abrir aún más (...) y catalizar capital del sector privado para que la región pueda realizar sus objetivos de energía e infraestructura", dijo entonces el subsecretario para Asuntos Internacionales del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, David Malpass