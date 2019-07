La cobertura de energía eléctrica aún es un reto en las comarcas

Rekha Chandiramani

rchandiramani@laestrella.com.pa



Unas 240 escuelas y más de 100 mil familias no tienen acceso a energía eléctrica, la mayoría de ellas ubicadas en las comarcas, según el diagnóstico de la Secretaría de Energía.

En un comunicado público difundido el viernes pasado, el secretario de la citada entidad, Jorge Rivera Staff, admitió que ‘existe una gran inequidad en el servicio eléctrico', y expresó ante representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que ‘electrificar será el primer norte de esta administración'.

Esto a pesar de que Panamá cuenta con una sobreoferta de capacidad instalada de energía dobla la demanda máxima actual. Sin embargo, según la entidad, no es un tema de líneas de transmisión sino de electrificación, ya que muchas de las áreas que todavía no tienen luz son comunidades apartadas y donde no llegan las líneas de transmisión. Para electrificarlas, habría que hacerlo con sistemas aislados, aclararon.

Las distribuidoras pueden optar por suministrar el servicio de energía con conexión o instalar en estas localidades soluciones de generación distribuida, como paneles solares, explicó la Secretaría de Energía.

En la reunión entre Rivera Staff y representantes del BID, también hablaron sobre integración eléctrica, reglamentos técnicos, normativa, matriz energética y eficiencia energética.

La receta consensuada, según la misiva oficial, es ‘ampliar la cobertura energética como vía para reducir el ciclo de pobreza y desigualdad'.

Por su parte, José Ramón Gómez, especialista en Energía del BID, manifestó que han evaluado múltiples sistemas para garantizar el acceso energético, luego de estudiar las características territoriales de las comunidades.