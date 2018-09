Cinap apoya a los productores ante la situación del sector agropecuario 

Redacción Digital La Estrella

online@laestrella.com.pa



Los Expresidentes del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Panamá (Cinap), hemos vivido todo el proceso de nacimiento, ascenso y descenso de sector agropecuario por más de 50 años y que organizaciones de reciente existencia desconocen el valor de una institución gremial como el Cinap, que a pesar de los prejuicios y desconocimiento de eventos históricos significativos en la lucha cotidiana contra las injusticias aplicadas al sector agropecuario, siempre ha mantenido el enfoque en los problemas medulares del agro.

Como panameños nos preocupa el rumbo desafortunado que están tomando los eventos

sociopolíticos en el país, que en el caso del sector agropecuario reviste una gravedad nunca

antes vista en la historia patria. Tenemos un genuino interés por tener un verdadero país,

respetado por todos; no respondemos a intereses de políticas partidistas, económicos ni

sectarios. Luchamos por que nuestros compatriotas y nuestras familias puedan vivir en paz y

con oportunidades de progresar.

Los productores panameño protestan porque no hay donde vender sus productos y van a

perder sus fincas o ganar menos de lo que es justo, sin embargo, algunas organizaciones y

empresarios del elite, «el cartel importador», bajo la complaciencia de las autoridades pasadas y presentes, implementan políticas abyectas, que están carcomiendo la democracia generando desaliento, instalan la idea de caos y descontrol donde la tendencia anuncian la posible desaparación del sector agropecuario; que la economía se desmorona; y es así que las encuestas «muestran» el desprecio popular de las malas decisiones de las cuales no somos complices.

La operatividad del sistema agropecuario no garantiza eficazmente la (soberania alimentaria

del país) producción y venta de los productos agropecuarios nacionales, pero facilita la

importación a destiempo y de forma desmedida de los bienes de consumo e incluso del

recurso humano. Nos olvidemos que con gente bien alimentada y sana, el rendimiento de

nuestros estudiantes en el sector educativo podría llegar a niveles de excelencia que

actualmente no existe en amplios sectores de la población. Entiéndase que nadie enfermo y

con hambre puede aprender nada y prepararse para los retos cada vez más complicados de la vida moderna.

Ante la gravedad de la situación del sector agropecuario, hoy tenemos unas breves

recomendaciones en torno a iniciativas que se deben adoptar de inmediato:

1. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) debe ser el verdadero rector de las

política de estado para el sector agropecuario que sea incluyente y sostenible tanto en

la definición como en la ejecución coherente y coordinada de sus preceptos. No debe

ser instrumento ejecutor de los caprichos de los mandatarios de turno, por tanto, son

necesarias la aplicación de políticas cuya filosofía sea consistente, permanente y no

zigzagueante como hasta ahora. Esta institución debe ser garante que la cosecha no se

pierda y que la adecuación e incorporación de la tecnología sea con financiamiento

oportuno y acorde con las realidades económicas de los productores.

2. Todas las instituciones del sector agropecuario incluyendo la Autoridad Panameña de

Seguridad de Alimentos (AUPSA) debe reestructurarse en institución con personal

idóneo afín al sector y bien equipada con laboratorios especializados de primer orden

que garanticen la calidad de los alimentos que consumirá la población. Eliminar los

artificios técnicos y jurídicos que estorban y mantienen el statu quo de mediocridad

técnica. No debe ser agente de compra y venta de los importadores.

3. Ejecutar una revisión detallada de los tratados de libre comercio donde siempre se han

pactado en el sector agropecuario, todas las desventajas para Panamá. Al igual retomar

la transformación tecnológica y modernización de los servicios publico agropecuarios.

4. Deberá existir coordinación real y efectiva entre los entes del MIDA, MINSA, MICI,

IDIAP, BDA, IMA y las que sean necesarias para que no haya traslape de funciones

que retrasan y estorban.

5. Activar la cadena de frío y una mejor administración de los graneros del país,

estableciendo un sistema de compra directa al productor con apoyo logístico para la

distribución y transporte de productos del agro en cada centro de acopio, vinculando

los productores a la administración e incorporando al sistema los mercados periféricos

que ya debieron ser una realidad.

6. Que todo profesional nacional o extranjero para prestar el servicios profesional en las

ciencias agrícolas en Panamá, debe cumplir con lo establecido en la ley 22 del 30

enero de 1961, que establece «que debe obtener idoneidad profesional otorgada, por el

Consejo Técnico Nacional de Agricultura-CTNA«, por tanto, seremos vigilantes del

cumplimientos de esta normativa.

7. Personalizar la fuente del problema. Cada problema no se produce por generación

espontánea. Alguien lo produjo. Buena estrategia es mantener claramente

identificados, a los generadores del problema para presionarlos públicamente.

. Respaldamos la partición del CINAP en la Federación de Productores y Profesionales

de Panamá (FEPPAP) y en Unidos por el Agro, por lo que creemos firmemente en la

unidad del productor y del profesional de las ciencia agrícolas, para guiar y enfrentar

los retos del sector agropecuario.

Finalmente hacemos un llamado a todas las autoridades e instancia involucradas de este país a la concordia nacional para atender asuntos tan básicos e importantes para la vida de los

ciudadanos. Tal vez sea la última oportunidad que tengamos.