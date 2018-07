Choque entre ministros de Varela y extitular del MIDA

Gustavo A. Aparicio O.

Los cuestionamientos de Jorge Arango, quien fue ministro de Desarrollo Agropecuario en la actual administración, hacia la política de importación del actual Gobierno, generaron reacciones de miembros del actual gabinete.

Arango, quien es porcinocultor y quien renunció como ministro del MIDA en junio de 2016 , ha participado de diversas protestas de productores en rechazo de la importación descontrolada de productos agropecuarios que, asegura, están afectando al productor nacional.

Tras su renuncia Arango admitió que la burocracia fue una de sus mayores frustraciones en el gobierno de Juan Carlos Varela. ‘Con el Gobierno no puedo hacer como en las empresas', dijo Arango en su momento.

Arango también cuestionó que la politiquería esté metida en todo.

Aseguró que desde los primeros días que estuvo en el MIDA venía planteando la importancia del control de las importaciones. ‘No es que estamos en contra, se tendrá que importar, pero no cuando haya producto nacional. No hay un solo rubro que no esté siendo afectado por estas importaciones desmedidas que hay y que se han ido multiplicando', dijo.

‘Hemos ido cediendo nuestro mercado hacia los productores extranjeros, pero los que tienen la culpa de esto son los comerciantes nuestros y las autoridades que permiten que esto se haga en tiempos de cosecha', enfatizó el ex ministro Arango.

MINISTROS RESPONDEN

A las críticas de Arango, varios ministros ripostaron en sus cuentas de Twitter .

‘Que lástima que este señor se le olvida que por dos años fue el Ministro con la más baja ejecución presupuestaria en la historia del MIDA; que nunca resolvió nada y que solo veló por sus intereses porcinos. Hábleme del maíz importado refacturado para sus fincas? [sic]', postéo el ministro de Trabajo, Luis Ernesto Carles.

Mientras que el ministro de Vivienda, Mario Etchelecu, escribió: ‘El problema de la doble moral y la mentira. La persona que hoy dice que dios lo libre de participar en un partido político. Fue presidente del Papa Egoro. No entiendo cómo se le olvido, todo lo que voto en gabinete. Tranquilo, para eso están las actas. Le refresco la memoria? [sic]'.

En tanto, el ministro de Desarrollo Agropecuario escribió en su cuenta: ‘Dr. Arango: No necesito escudarme en entrevistas politiqueras para expresarme, este lunes pasado que usted pasó por mi oficina, me lo hubiera dicho de frente. Yo no me quedo en palabras, soy responsable de cada acción, no abandono el barco como usted y otro politiquero han hecho'.

De igual manera, el ministro de Salud, Miguel Mayo, escribió en la misma red: ‘Lo triste es que cuando no te tocan el bolsillo no pasa nada. Para algunas personas, el interés monetario está por encima de la dignidad de los más necesitados, que pena!!! Seguiremos ayudando a los que más necesitan [sic]'.

‘Hay que parar el relajo con las importaciones', Cortizo

El aspirante presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Laurentino Cortizo aseguró ayer que ‘hay que parar el relajo con las importaciones'.

Durante un acto en Capira, Cortizo indicó que ‘les están arrancando el corazón a las familias de los campesinos y productores'.

El perredista, quien también sostuvo reuniones con dirigentes de San Miguelito, Santiago y Antón, reafirmó su compromiso de apoyar a los productores panameños, a quienes dijo ‘hay que darles la mano poniendo orden al desorden que existe con las importaciones de alimentos'.

‘El agro necesita una política de Estado a largo plazo que señale el rumbo del sector y garantice la rentabilidad de los productores, asegurar la comercialización de la producción y poner orden al desorden de las importaciones desmedidas y en algunos casos dañinas para el patrimonio animal, vegetal, salud y vida humana', enfatizó Cortizo.