El caso del ciclista Pedro Fonseca: cuando querer es poder

Pedro Fonseca López es un ejemplo de que todo es posible en este mundo. Se trata de un ser único, que con solo una pierna, ha roto récords mundiales en el apasionante deporte del ciclismo.

Hay que verlo para creerlo. Tiene una personalidad que irradia felicidad y es tan ameno, que todos quieren escucharlo cuando habla.

‘La gente tiene que ver que hay oportunidades de vida a pesar de las dificultades que tiene, que, aunque estén tocando fondo, hay un camino por delante para salir de todas las dificultades que tienen'.

‘La frase ‘no se puede' la he eliminado de mi diccionario, porque si nos esforzamos, nada es imposible', expresa sonriente el carismático deportista que ha competido con grandes ciclistas profesionales en el ámbito mundial, a quienes, aunque tienen sus dos piernas, les ha ganado.

Comenta que hay unos ciclistas jóvenes muy buenos en Colombia que aseguran que lo van a destronar y él les responde: ‘Hermanos, el día que me desplacen, tengo que estar muerto'. Pedro Fonseca López, radicado en Bogotá, era un talentoso ciclista en su país, con experiencia en seguridad.

En 1999 sufre un grave accidente de tránsito a consecuencia del cual le amputan su pierna derecha. Después de numerosas operaciones, su profundo amor por el ciclismo, lo lleva de nuevo a competir, pero con una sola pierna.

Su esfuerzo le ha llevado a ganar numerosas medallas en paralímpicos y campeonatos nacionales e internacionales, donde es un rival temido y respetado, tanto en carretera como en pista.

Pedro tiene una visión positiva y entusiasta de la vida y ha fundado CicloTurismo Pata Suelta Colombia, para poder compartir su amor por el ciclismo y por su país.

El equipo de apoyo de Pedro cuenta con conductores, mecánicos, masajistas y guías, todos experimentados, muchos de ellos ex ciclistas profesionales.

Cuando ocurrió la tragedia, hace 17 años, Pedro ya estaba casado con su actual compañera, con quien tiene dos hijas. Ellas lo han apoyado en todo; son su razón de vivir.

¿QUÉ FUE LO QUE LE PASÓ? ¿POR QUÉ USTED NO TIENE UNA PIERNA?

Yo estaba llevando mi auto a un centro de diagnóstico y antes de ingresar al taller, me puse al frente de mi carro para abrir la capota y cambiarle el filtro del aire y el de la gasolina; en eso venían dos buses del servicio público de Bogotá; sus choferes venían discutiendo por pasajeros; uno de los buses se me vino encima y las llantas me trituraron completamente la pierna derecha y parte de la otra. Fue un accidente supremamente terrible, producto del cual perdí el sentido y cuando reacciono, quedo impactado, pues nunca en mi vida había visto una herida tan terrible…mi pierna derecha estaba destrozada.

¿PERDIÓ LA PIERNA ENSEGUIDA? ¿NO HABÍA MANERA DE SALVARLA?

Enseguida, sí; enseguida. El bus me destrozó la parte de los músculos y las venas. Me estaba desangrando… pensé que no me iba a morir porque me habían triturado la pierna, sino porque soy sangre O Negativo, muy escasa en Colombia. En mi país los tranques son terribles, las ambulancias llegan cuando ya el paciente está muerto. Tuve la suerte de que un particular me llevó en su auto. Cuando llego al hospital, lo único que escucho es cuando dicen: ‘este señor ya está muerto', porque ese tipo de sangre no se encuentra en ningún lado, pero, gracias al bendito Dios, las cosas sucedieron de una manera adecuada, porque no sé dónde consiguieron sangre.

¿USTED ESTABA SOLO?

La noticia corrió como pólvora, y mi familia llegó al hospital. Ellos tuvieron que tomar la difícil decisión de que se me amputara la pierna.

ANTES DEL ACCIDENTE, USTED ERA UN CICLISTA RECONOCIDO…

Sí. Pertenecía a la selecciones Sub20 y Su23 colombianas de ciclismo profesional, entonces, después del accidente y la amputación de la pierna, me impuse el reto personal de volver a montar en bicicleta, pero sin imaginarme que lo iba a hacer de una manera profesional.

¿Y CÓMO FUE ESE PROCESO DE ADAPTACIÓN CON UNA SOLA PIERNA?

Fue difícil, porque también tuve que eliminar el miembro fantasma. Resulta que cuando suceden estos casos, en la mente de uno está presente el miembro faltante y eso hay que superarlo. Un día me dije: ‘Ese es otro reto que tengo que enfrentar'…y lo logré. De ahí en adelante me propuse muchas metas personales, porque veía a mi familia y amigos sufrir de una manera descomunal. Me iban a visitar y me daba cuenta de que verme les producía un dolor inmenso.

EN VEZ DE ANIMARLOS ELLOS A USTED, USTED LE DABA ALIENTO A ELLOS…

Le cuento que cuando iba a las terapias, me encontraba con hasta diez pacientes que estaban recién amputados también, y por la forma como les hablaba, les servía de inspiración. Los médicos se quedaban admirados de ver la manera como les daba ánimo a los demás. Relato esto, porque es importante que la gente sepa que querer es poder.

¿USTED QUÉ PIENSA DE LA GENTE QUE ESTÁ BIEN Y VIVE QUEJÁNDOSE?…¿QUÉ MENSAJE LE DA A ESAS PERSONAS Y TAMBIÉN A LAS QUE HAN PADECIDO ALGUNA DIFICULTAD COMO LA SUYA?

La gente tiene que ver que hay oportunidades de vida a pesar de las dificultades que tiene, que, aunque estén tocando fondo, hay un camino por delante para salir de todas las dificultades que tienen. Lo peor es llenarnos de resentimientos contra uno mismo, ‘no puedo', ‘no lo hago', ‘no soy capaz'…son frases que no se deben decir. Mi reto es inculcarle al mundo, a los niños, a los drogadictos, alcohólicos, a gente que está en estado de depresión por situaciones de alguna enfermedad o discapacidad que hay mucho que hacer por nuestras vidas.

¿USTED COMPITE CON GENTE PROFESIONAL NORMAL?

Sí, señora.

¿Y LES GANA?

Uffff, sí, les he ganado.

¿USTED ENTRENA A DIARIO?

Sí, todos los días, es una disciplina que se convierte en adicción. Si no entrenas todos los días y te descuidas, te vas quedando atrás. .

¿REPRESENTA A ALGUNA MARCA?

No, realmente en Colombia es muy difícil el patrocinio. Qué bueno sería que las empresas privadas dieran un giro y miraran al ciclismo paralímpico como una actividad más de beneficio para ellas mismas, pero no, no lo hacen. Allá nos toca luchar a nosotros…solos.

CUÉNTEME DE PATA SUELTA…¿CÓMO NACE?, ¿A QUÉ SE DEDICA?

Yo estaba en una competencia máster, en Bogotá; cuando ya llevaba recorridos como 70 kilómetros, me encontré con un grupo de ciclistas estadounidenses, mexicanos y uno de Panamá, que trabajan en una empresa de petróleo y me vieron correr. Se interesaron por mí y posteriormente me contactaron. Les conté todo sobre mí, porque les vi buenas intenciones. Les hablé sobre el accidente y les informé que no tenía pensión y que me rebuscaba como podía. Ellos me explicaron que hacían travesías de 8 a 12 días en bicicletas y que les gustaría que los acompañara. Me hicieron un contrato alterno con la empresa y me pagaban un sueldo quincenal. Cuando se presentó la crisis del petróleo, liquidaron la empresa. A ellos los trasladaron y se fueron hace dos años. La opción que tomaron fue no dejarme solo; me dijeron: ‘Pedro, tienes un potencial altísimo, te vamos a montar una empresa que va a ser apoyada por nosotros mismos para que hagas paquetes turísticos en Colombia. A la gente le fascina los lugares de Colombia y vamos a ver cómo hacemos para enviarte esas personas que quieren ir a Colombia. Usted los atenderá'.

VEO QUE HA ENFRENTADO SU PADECIMIENTO DE UNA MANERA MUY POSITIVA…

Yo exploto mi discapacidad; la enfrento no como una frustración, sino de forma positiva.

DÍGAME TRES CARACTERÍSTICAS QUE UNA PERSONA DEBE TENER PARA LOGRAR LO QUE USTED HA ALCANZADO, A PESAR DE SU DISCAPACIDAD.

Primero, tiene que tener amor propio, amarse a sí mismo en las condiciones en que está, totalmente. Segundo, proponerse metas: ‘voy a lograrlo', ‘lo voy a hacer y lo voy a demostrar', y, tercero, siempre he dicho que nosotros tenemos una limitación física, no mental, porque si padecemos discapacidad mental, nunca lograremos nada, aunque tengamos cuatro piernas. Si uno se empeña y lo desea, puede hacer lo que quiera, dice con firmeza este admirable personaje.

Con la colaboración de Abel Zamorano Aparicio.