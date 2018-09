Canal de Panamá se desvincula de polémica sobre ubicación de embajada china

EFE

online@laestrella.com.pa



El Canal de Panamá se desvinculó hoy de la polémica suscitada en el país centroamericano en torno a la posible ubicación de la embajada china a orillas de la vía interoceánica y dijo que ese asunto compete exclusivamente al Gobierno.

"Es un tema de la Cancillería y del presidente. No es un tema del Canal de Panamá, ni de su junta directiva ni de la Administración", afirmó en declaraciones a los periodistas el administrador de la ruta acuática, Jorge Luis Quijano.

El presidente panameño, Juan Carlos Varela, confirmó la semana pasada que su Gobierno está analizando varios lugares para ubicar la sede de la delegación diplomática china, entre ellos la conocida como Calzada de Amador, una lengua de tierra que conecta varias islas paralelas a la entrada Pacífica del canal interoceánico y que fue una base naval estadounidense.

La decisión ha generado cierta polémica en el país, ya que ciertos sectores de la sociedad consideran "ofensivo" que una bandera de otro país ondee en ese territorio tan simbólico, que fue la primera base militar que Estados Unidos devolvió a Panamá tras la firma en 1977 de los Tratados Torrijos-Carter.

El Canal de Panamá, por donde pasa el 6 por ciento del comercio mundial, es una de las grandes obras de la ingeniería moderna, construida y administrada por Estados Unidos desde 1904 hasta el 31 de diciembre de 1999. "Nuestra relación con China es el intercambio comercial de sus buques, que pasan por aquí y que llevan mercancía a una u otra dirección, pero más allá no es un tema del canal (...) Yo no tengo ningún comentario, me mantengo al margen", insistió Quijano.

China, con quien Panamá estableció relaciones en junio del año pasado y negocia un tratado de libre comercio (TLC), es el segundo usuario más importante del canal, detrás de Estados Unidos, además de ser el primer proveedor de la Zona Libre de Colón, la zona franca más grande del hemisferio, ubicada en el Caribe panameño.

Ambos países acordaron cederse durante un periodo de 70 años terrenos públicos para ubicar sus respectivas embajadas.

El lugar donde se ubicará la legación diplomática panameña ya está escogido y solo falta decidir el lugar para la sede china. El giro diplomático de Panamá y de otros países de la región, como República Dominicana y El Salvador hacia China y en detrimento de Taiwán, ha provocado que el Gobierno del presidente Donald Trump llamase a consultas el pasado 7 de agosto a varios de sus diplomáticos en esos países.