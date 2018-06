Canal de Panamá busca nuevas fuentes hídricas

Marlene Testa

El agua es el motor de las operaciones del Canal de Panamá, la pieza estelar de toda la industria logística del país, que aporta el 35% del Producto Interno Bruto (PIB). Y del agua también dependen dos millones de personas que viven en las zonas terminales de Panamá, Panamá Oeste y Colón.

En los últimos cinco años, el cambio climático ha reducido los caudales del río Chagres, que fluye en la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá, y que provee el agua para los esclusajes y para el suministro de agua potable a la mitad de la población del país que vive en las ciudades de Panamá, Colón, Corredor Transístmico, Panamá Oeste y áreas de Tocumen.

Los caudales del río se han reducido en un 20% en los últimos cinco años, que ha estado por debajo de su promedio histórico de 5,041 metros cúbicos. “El cambio climático está causando una sequía ( ) Se han reducido las precipitaciones a nivel anual”, aseguró Carlos Vargas, vicepresidente de Ambiente, Agua y Energía de la Autoridad del Canal de Panamá.

La administración de la vía acuática ha recomendado la búsqueda de nuevas fuentes de agua frente al incrementó de la demanda del líquido y del número de barcos para el 2050.

Las proyecciones del Plan de Seguridad Hídrica indican que el incremento de demanda de agua será superior al 50% de la disponibilidad de agua, que es de 119.5 millones de metros cúbicos.

El mismo documento indica que la vía acuática también pasará de usar 2.27 mil millones de metros cúbicos en 2017 a 2.77 mil millones de metros cúbicos en 2050 como consecuencia de un incremento en el tránsito de buques.

Jorge Luis Quijano, administrador del Canal de Panamá, advirtió de la necesidad de buscar nuevas fuentes de agua para contrarrestar la que se está extrayendo de los lagos para abastecer al 60% de la población y las operaciones del Canal.

“Hay que estar consciente que esto es un negocio que depende del agua(...), que la principal fuente de ingreso es el agua. Los panameños esperamos que el Canal siga aportando más, con más podremos seguir aportando más”, agregó Quijano.

La ACP está llevando adelante estudios de factibilidad en ríos como Bayano, Indio, Santa María y La Villa, entre otros. Lo que se busca es determinar si existe la capacidad para crear nuevos reservorios al estilo de Gatún y Alajuela que permitan guardar el agua de la estación lluviosa para la seca, explicó Julia Guardia, secretaria técnica del Consejo Nacional del Agua (Conagua).

“No podemos quedarnos con las mismas fuentes de agua que teníamos hace 83 años (Alajuela) y 104 años (Gatún). Ese es el reto mayor que tienen el Canal de Panamá porque es su fuente para hacer negocios”, culmina Quijano. Pero, además de mover el principal motor de la economía, es el recurso básico para la supervivencia humana.

Guardia recordó lo importante que es el recurso hídrico para Panamá, “un país impulsado por agua”. “Si no tenemos un desarrollo de los recursos hídricos, si no tenemos agua para consumo humano, sencillamente no nos desarrollamos como país, no tenemos agua para la industria”, señaló la secretaría técnica del Conagua.