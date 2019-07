Buscan frenar control de Copa Airlines y la familia Motta sobre el aeropuerto de Tocumen

Gustavo A. Aparicio O.

Una propuesta de ley para que se adopte una política pública de cielos abiertos, que busca la liberalización del transporte aéreo en Panamá y abrir las puertas para que operen desde nuestro país un mayor número de aerolíneas, será presentada ante el Pleno de la Asamblea Nacional por el diputado Raúl Pineda, del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Durante su intervención en el Pleno de la Asamblea tras denunciar al exdirector de la Autoridad de los Servicios Públicos (Asep), Robero Meana, por proteger los intereses de la familia Motta y sus proyectos de generación eléctrica, Pineda se refirió al control que, asegura, tiene este poderoso grupo económico sobre el aeropuerto de Tocumen con su empresa Copa Airlines.

‘A mí no me pueden quitar la visa, yo no tengo visa a los Estados Unidos, a mí la familia Motta no me puede hacer lo que le hizo a la familia Waked por el control del aeropuerto de Tocumen', sostuvo el diputado Pineda recordando las afectaciones económicas y morales que sufrió la familia Waked, que se vio obligada a desprenderse de varias empresas, luego de ser incluida en una cuestionada lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América. co.

‘Aquí se preguntan por qué el turismo está así... porque aquí hemos gobernado para hacer más rica a la familia Motta en el aeropuerto de Tocumen, seamos valientes, invito a los compañeros independientes que seamos valientes y que presentemos una ley de cielos abiertos para que se acaben los pasajes altos en este país y los panameños podamos viajar con pasajes cómodos', precisó Pineda.

Sostuvo que este es un proyecto que no va en contra de nadie, sino que busca hacer justicia. ‘No puede ser que aquí una compañía aérea tenga el monopolio del uso y usufructo de todas las instalaciones de Tocumen y el pueblo panameño casi no recibe nada de eso'.

Aseguró que Panamá tiene el pasaje per cápita por milla más caro del mundo, y lo que se está pidiendo es que ellos se mantengan, que entren las aerolíneas interesadas con puestos de destino final Panamá para fortalecer el turismo, el transporte, el agroturismo. No puede ser que aquí entren no sé cuantos millones de turistas y tengamos una baja ocupación hotelera'.

‘Lo que estamos diciendo es que Motta tenga las mismas condiciones que tengan otras compañías de otros países, que aquí entren todas las líneas aéreas que quieran entrar; nosotros lo que queremos es que se dé un servicio y que estas compañías tengan como destino final Panamá', agregó.

De esta manera, explicó, habrá mayor competencia, tendrán que bajar los precios de los boletos de avión y habrá más turismo en el país.

Pocos beneficios

Pineda destacó, además, que Panamá ha invertido cientos de millones de dólares en la modernización del aeropuerto de Tocumen, para que los accionistas de Copa se hagan más ricos, en contra del pueblo panameño, sin invertir. ‘Ellos mandan en el aeropuerto, hasta los gerentes anteriores los mandaban ellos, ellos eran empleados de Copa', aseguró.

Pineda afirmó que ya dos de los diputados independientes le han dicho que van a firmar y respaldar su propuesta y que la misma será presentada al Pleno el próximo lunes.

Al respecto, el excandidato presidencial Dimitri Flores exhortó al presidente de la República, Laurentino Cortizo, a sentarse con los actores que son los que tienen la llave para abrir el turismo en Panamá.

‘Aquí hay una sola cosa que hacer, sentarse con el tío (Stanley Motta) y decirle, bájame los precios, vamos a hacer un proyecto a seis meses y ‘aperturamos' nuestro país. Nuestro país no es un país de destino, no solo somos un país de transito, sale más caro llegar a Panamá que pasar por Panamá de un sitio a otro', precisó Flores.

Para Flores no puede ser que los tiquetes de avión para ir a Cartagena y a Medellín, en Colombia, cuesten casi la mitad de lo que cuesta ir a Chiriquí o a Bocas del Toro.

‘Abramos el aeropuerto de Colón, dejemos de estar secuestrados por un grupo solamente', precisó.