Blue Apple donó $20 mil a la campaña de Juan Carlos Navarro

Marlene Testa

mtesta@laestrella.com.pa



La campaña a la Presidencia de Juan Carlos Navarro, en el torneo electoral de 2014, recibió una contribución de $20 mil de la empresa Blue Apple Services, confirmó su vocero, Max Bedoya.

El 20 de marzo de 2012, la sociedad anónima, giró el cheque 000121, de la cuenta 03-80-01-074215-1. del Banco General, a nombre del excandidato a la Presdiencia del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

La contribución recibida de la empresa fue enviada al Banco General previo a su depósito, a fin de que se verificara la procedencia de los fondos. Así se desprende de la copia de una misiva que hizo llegar el excandidato a este medio de comunicación.

‘El cheque recibido fue girado de una cuenta de dicha empresa en el propio Banco General, que lo aprobó para ser depositado', agregó Bedoya.

El vocero del excandidato a la Presidencia dijo que cuando se recibió la contribución se procedió a emitir un recibo a la empresa, al igual que se hizo con todas las donaciones recibidas por la campaña.Era el recibo número 0342 con RUC 8-220-2725 D.V.00, a nombre de Federico Barrios, quien enfrenta una medida cautelar por el caso Blue Apple Services (BAS), con la descripción: apoyo a la campaña.

‘El banco aprobó el cheque para que fuera depositado y certifico que los fondos venían de cuentas serias.' JUAN CARLOS NAVARRO, EXCANDIDATO PRESIDENCIAL

La campaña presidencial de Juan Carlos Navarro 2014 registró más de $12.2 millones en donaciones, que fueron detalladamente registradas y presentadas de manera formal ante el Tribunal Electoral.

Navarro estuvo entre los candidatos que publicaron su lista de donantes después de unas declaraciones del exministro consejero, Ramón Fonseca Mora, en la que establecía que el presidente Juan Carlos Varela había recibido donaciones de Odebrecht, para su campaña ele ctoral.

Según el vocero del excandidato, este cheque fue debidamente reportado al Tribunal Electoral para su revisión y audito correspondiente., el 30 de mayo de 2014.

PROCESO JUDICIAL

La Fiscalía Anticorrupción adelanta una investigación por delitos de corrupción de funcionarios, blanqueo de capitales y asociación ilícita para delinquir, por el pago a funcionarios públicos a través de sociedades anónimas, entre las que se encuentran: Blue Apple Services Inc., Dover Agency Inc., Blanch International Inc., Nightmare Overseas Corp. y Corporación Libuma S. A.

Según el Ministerio Público, los hechos que se investigan han demostrado que ex funcionarios públicos le exigieron a empresarios del sector de la construcción, que mantenían contratos estatales para el periodo 2011 al 2012, un porcentaje relacionado con el valor de la obra, a cambio de la agilización de los trámites administrativos para la ejecución de la obra, así como los desembolsos de dineros a favor del respectivo contratista, de no hacerlo, se dificultarían las gestiones de cobro por los avances de obra, entre otras afectaciones.

Estos pagos indebidos debían ser depositados a la sociedad anónima ‘Blue Apple Services', quien a través de cinco cuentas en tres distintos bancos (General, Capital Bank y Banesco), manejó, aproximadamente, $40 millones.

Esta investigación fue iniciada el 11 de septiembre de 2017, por el despacho de la Procuraduría. En este caso hay 33 personas vinculadas y siete empresas son investigadas: Conalvías. Meco, Conceptos y Espacios, Bagatrac, Constructora Rodsa, CS Constructores e Ingeniería Rec.