Los beneficios de la medicina tradicional china

La popularidad de la acupuntura creció y disminuyó en China en varias ocasiones, dependiendo de la dirección política del país y la preferencia del racionalismo o la medicina occidental.

Se extendió primero a Corea al inicio del siglo VI, luego a Japón a través de médicos misioneros y posteriormente a Europa, empezando por Francia. Ya por 1900, se extendió a los Estados Unidos y los países occidentales, siendo los elementos espirituales de la acupuntura los que ganaran terreno, abandonando los conflictos con las creencias occidentales, en favor de golpetear agujas en los puntos nerviosos del cuerpo.

La acupuntura es una táctica terapéutica que forma parte de la medicina tradicional china. Es conocida por el uso de agujas en el cuerpo con el objetivo de restaurar la salud y el bienestar en el paciente, mediante la inserción de agujas en puntos estratégicos, y que mejora o cura distintas enfermedades funcionales.

‘Hoy en día un número mayor de personas están buscando métodos alternativos para tratar sus enfermedades. Por más de 28 años en mi carrera han llegado casos al consultorio de todo tipo, lo más dramático es que las personas vienen con muchos diagnósticos y han consultado a varios doctores que les mandan analgésicos para solo aliviar el dolor y no la causa', expresó el doctor Enrique Chial, experto en medicina no convencional.

‘En general los pacientes, al probar todas las alternativas de la medicina tradicional, luego toman la decisión de probar la no convencional'.

En una entrevista con La Estrella de Panamá , el experto señaló que aún existe un desconocimiento de los métodos tradicionales y de sus beneficios. ‘Después de años de estar haciendo acupuntura, puedo decir que este método es visto como un último recurso', apuntó.

En este sentido, hizo énfasis en que si los procedimientos no convencionales se tomaran en cuenta como primera opción, los beneficios se basarían en tratar el problema rápidamente, sin necesidad de recomendar exámenes a altos costos, terapias que por lo general duran tres meses o recetar fármacos.

Los dolores más recurrentes que presentan las personas son: gestión muscular, que se presentan en las áreas del cuello, articulaciones; además están los dolores traumáticos y neurológicos.

El doctor señala que a cada paciente se le llega a realizar un estudio que está basado en la edad, las causa del dolor, cuánto tiempo tiene con este síntoma y qué intensidad experimenta.

Luego de esto, los tratamiento consisten en: acupuntura, una técnica antigua que existe para el tratamiento del dolor; se llega a inyectar oniomaptía, oniopultura, moxibustión, masajes terapéuticos y algunas otras técnicas.

‘El tratamiento o clínica del dolor consiste en entender primero las causas que puede generar este factor en las personas', explicó el doctor.

Por otra parte, Chial manifestó que no existe una lucha entre la medicina no convencional y la tradicional, solo que ambos aspectos clínicos no coexisten. ‘Cómo médico sé lo que puedo lograr con la medicina tradicional, la utilizo como un complemento y no la descarto. Utilizo fármacos que puedan tener utilidad, pero muchas veces estos no resuelven. En este sentido, entonces es ahí donde utilizo la medicina natural con acupuntura.

Enrique Chial inició en 1988 entrenamientos en acupuntura china, en Beijing. A su regreso a Panamá, en 1991 abre el Centro Médico Omega, una clínica con atención médica general y complementada con la acupuntura.

Allí ofrecen servicios como: acupuntura china, clínica del dolor, homeopatía, ozonoterapia, psiconeuroterapia, medicina ostomolecular, contrapulsación externa EECP, quelación intravenosa y medicina deportiva.

‘He tratado personas que provienen de un vecindario, de alguna provincia lejana o de otros países, pero que aún así simplemente no se rinden ante sus enfermedades y han traspasado fronteras físicas para acudir a la medicina no convencional'.