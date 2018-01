Bajas temperaturas y lluvias en Centroamérica por frente frío

EFE

Un frente frío ha provocado una bajada de las temperaturas y así como lluvias, en algunos casos fuertes, en Centroamérica, donde centenares de personas han sido llevadas a albergues y se han emitido alertas preventivas.



Las autoridades han pronosticado para hoy temperaturas mínimas de hasta 1 grado centígrado en algunas zonas de la meseta central de Guatemala, donde la masa de aire frío está recrudeciendo las bajas temperaturas que registra el país desde noviembre pasado y que han provocado que casi 6.000 personas se hayan refugiado en albergues desde entonces.



La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) de Guatemala ha dicho que espera que las bajas temperaturas se mantengan durante el fin de semana.



En El Salvador, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales pronosticó para este jueves temperaturas mínimas de 7,4 grados centígrados y máximas de 25,1, y que los vientos seguirán afectando al país con ráfagas de entre 60 y 80 kilómetros por hora.



La Dirección General de Protección Civil salvadoreña emitió el pasado sábado una advertencia por los vientos fuertes y la disminución de las temperaturas, sin que hasta el momento se reporten víctimas o daños materiales importantes por el fenómeno en el país.



En Costa Rica, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) informó este jueves que mantiene refugiadas en 4 albergues a 106 personas debido a las consecuencias del frente frío que afecta al país desde inicios de semana.



No obstante, esa cifra disminuyó considerablemente, ya que el miércoles pasado se habían contabilizado 476 personas en albergues.



Para este jueves prevalecen condiciones lluviosas en la mayor parte del territorio costarricense, principalmente en el Caribe, el centro y la zona norte, y ráfagas de viento que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora.



El frente frío número 10 de la temporada ha causado en Costa Rica desde inicios de esta semana lluvias que han provocado inundaciones en el Caribe, fuertes vientos y al menos 10 deslizamientos de tierra, sin que hasta el momento las autoridades no hayan reportado víctimas mortales, heridos o desaparecidos.



En Honduras, 8 de sus 18 departamentos se encuentran en alerta preventiva por el frente frío que afecta al país desde la semana pasada, y que ha provocado temperaturas de hasta 2 grados en zonas fronterizas con El Salvador.



La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) de Honduras ha dicho que el litoral Caribe será la región más afectada por el fenómeno, donde se estima dejará hasta 150 milímetros de lluvia acumulada.



En regiones altas como el occidente hondureño las temperaturas bajará y oscilarán entre los 7 y 9 grados, mientras que en el norte, donde la media en promedio en condiciones normales es de 32 a 34 grados, caerá entre los 18 y 24 centígrados.



En el resto de Honduras donde no hay alerta preventiva las autoridades de protección civil han solicitado abrigar a niños, ancianos y enfermos para prevenirles problemas de salud, en particular de índole respiratorio, y asegurar techos de viviendas, entre otras medidas.



En Panamá se registraron fuertes lluvias y actividad eléctrica en la zona de la Costa Abajo de Colón, en el Caribe, sin reportes de daños a personas o materiales.