Autora renuncia a premios tras ser acusada de plagio

Como un ‘delito que nos empaña como nación' y que es comparable con los cotidianos casos de corrupción, así calificó el escritor Carlos Oriel Wynter las acusaciones de plagio que, desde Nicaragua, han recaído sobre la autora Gloria Melania Rodríguez Molina, ganadora de varios premios literarios.

El también fundador de Fuga editorial manifestó que es necesario condenar enérgicamente actos como aquellos de los que se acusa a Rodríguez Melania, quien es señalada en un comunicado de la Acción Creadora Intercultural (ACIC) de Nicaragua por supuestamente plagiar la obra cuentística Serenito , del escritor nicaragüense Pedro Alfonso Morales.

De acuerdo con el comunicado, una docena de cuentos de Morales fueron integrados a dos obras de Rodríguez Molina, con los cuales obtuvo el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil ‘Carlos Francisco Changmarín' en dos ocasiones.

El primer galardón se remonta al 2008, cuando el jurado calificador, conformado por Hena de Zachrisson, Lil María Herrera y Raúl Leis, confirió el primer lugar a El jardín de mamá Charo. Lo que desconocía el jurado es que de los doce o trece cuentos presentados por Rodríguez Molina, ‘diez fueron plagiados de la obra ‘Serenito', del autor Pedro Alfonso Morales'. Así lo denuncia el comunicado de ACIC, asociación civil nicaragüense sin fines de lucro presidida por Morales.

Las anomalías volverían a surgir en el 2012, cuando la licenciada en diseño de interiores repite nuevamente en el ‘Carlos Francisco Changmarín', esta vez con Bajo el manguito. Esta fue la decisión de Yolanda Hackshaw, Hena Zachrisson y Sandra Baltodano. No estaban anuentes a que de ‘cinco cuentos que integran este libro, dos fueron plagiados también de la obra ‘Serenito”.

Según el comunicado de ACIC la primera edición de Serenito se remonta a 1996. Sus 18,600 ejemplares vendidos la convierten en un ‘best seller'.

En abril pasado, Rodríguez Molina fue una de las organizadoras del Segundo Encuentro de Escritores Centroamericanos de Literatura Infantil y Juvenil en la ciudad de Penonomé. Uno de los invitados fue Morales. En Panamá presentó un libro de un autor hondureño. Nunca sospechó nada. ‘Lo supe el 10 de junio', comentó Morales a través de Facebook .

Gloria Rodríguez no contestó a las llamadas realizadas a su teléfono. Morales se comunicó con ella a través de una carta. Asegura que la cuentista ‘aceptó su delito' y que estaba dispuesta a aceptar una propuesta de compensación.

El autor de poemas y ensayos no reveló el monto de lo que solicita, pero entre las exigencias presentadas por la ACIC está el reconocimiento público del plagio y ‘retirar todos los ejemplares de los libros fraudulentos', entre otras propuestas. ‘Le pedí que me respondiera el lunes 18 y me envío recetas médicas, pues dijo que estaba enferma'. El nuevo plazo vence el lunes próximo.

El Instituto Nacional de Cultura (INAC) emitió ayer un comunicado en el que se informaba la decisión de la autora de renunciar a los galardones recibidos en 2008 y 2012.

La entidad dejó la puerta abierta para incluir en las bases del certamen cláusulas penales con el objetivo de prevenir situaciones de esta naturaleza.