Aunque Panamá tiene una de las economías de mejor desempeño en Latinoamérica, algunos sectores están contraídos

Adelita Coriat

acoriat@laestrella.com.pa



Algunos sectores de la economía se han desacelerado, más que otros. Los economista prevén que el comercio al detal, por ejemplo, que es uno de los más críticos, este año crezca solo un uno por ciento o menos. La situación sin duda ha desesperado a muchos ciudadanos que están esperanzados en que el gobierno entrante ‘resuelva la situación', premisa que para Felipe Chapman es simplemente un error. Es verdad que el Estado debe ser promotor, que le falta aprovechar el exceso en infraestructura que tiene el país, pero también es cierto que la economía no puede permanecer en curva ascendente tantos años, explica el economista.

Cuál es el diagnóstico por el que está pasando la economía?

Es una economía creciente pero a una velocidad mucho más lenta de lo que venía creciendo en los últimos años, especialmente en la última década. Estamos viendo una economía que más crece en Latinoamérica, sin embargo, estamos hablando del crecimiento a groso modo. Cuando desagregamos ese crecimiento veremos algunos sectores que están creciendo poco, incluso que se están contrayendo. Eso ocurre en todas las economías del mundo. En la nuestra, la parte que compone el comercio al por mayor o al por menor que tiene una estrecha relación con el consumo, es el que más aporta o de mayor tamaño al Producto Interno Bruto, ese sector esta en agregado creciendo muy poco. Si se desagrega, hay segmentos que se están contrayendo. Por ende, se entiende que muchas personas a pesar del crecimiento global de la economía sienten que están atravesando una situación difícil.

¿Cuál es el crecimiento, puntual, de los sectores contraídos o que están creciendo poco?

El año pasado debió haber crecido uno por ciento y medio por ciento, y este año anticipo un comportamiento muy similar. Dentro de ese segmento, tienes algunos que han continuado contrayéndose. Por ejemplo, las empresas que venden carros, en el comercio al detal tenemos algunos segmentos que se están contrayendo, por ejemplo los de lujo, vestimenta que están en un nicho de mercado que están con un comportamiento de leve crecimiento al igual que mejoras al hogar. Pero otros se están contrayendo. Las economías tienen un comportamiento cíclico, pensar que la economía crecerá de forma indefinida no lo hemos visto en el mundo.

¿Es decir, la situación económica es fruto de un comportamiento cíclico?

Sí, se debe a los excesos que hemos tenido en la economía en la última década. Tenemos mercados donde ha habido una acumulación de oferta, exceso de inventario y cito: hace tan solo 10 años no habían suficientes habitaciones de hotel para atender la demanda, hoy en día tenemos una ocupación hotelera por debajo del 50%. Corrimos a hacer hoteles, pero en un libre mercado todo empresario está en su libre albedrío de hacer inversiones en un sector como ocurre en una economía no centralizada tipo socialista. Si creemos en una economía capitalista, va a pasar ciclos de excesos y déficits.

¿Qué otros rubros están viviendo las vacas flacas?

Aquellos polvos traen estos lodos, dicen coloquialmente. Primero que estimulamos el crecimiento de la economía del gasto público que se financió a través de un incremento importante de la deuda pública que se tradujo en un estímulo artificial sobre todo en el consumo. Eso nos llevó a tener excesos en distintos casos de la economía. En el caso de los bienes inmuebles, hay un exceso de inventario por colocarse en oficinas, centros comerciales, viviendas, van a faltar varios años en que se logre absorber ese inventario, por ejemplo.

¿Todas estas situaciones se deben a una mala planificación de la política económica del país o al comportamiento cíclico?

Ahí hay un tema filosófico, digamos. Yo soy muy creyente en el pensamiento liberal y derechos de los individuos y no me gustaría vivir en una sociedad en donde el Estado planifique mi vida.

Pero el Estado debe ser un promotor, ¿cumple su función?

Sin lugar a dudas debe ser promotor. Pero el rol es un Estado que trate de maximizar las oportunidades que tiene el país. Ahora bien, ¿está el Estado panameño aprovechando el exceso de infraestructura de los hoteles, por ejemplo? La respuesta es no. No es que tiene la obligación de hacerlo, pero no lo esta aprovechando. Yo he sido inversionista en hoteles, y sería irresponsable acusar al gobierno de que me ha ido mal en este negocio. Cada uno es dueño de su destino, algunas se pueden hacer para revertir el exceso de oferta. Que ayudaría a tener una estrategia de promoción del país, sí, por supuesto. Todos estamos pasando vicisitudes, pero echar la culpa a terceros de mi situación... no me parece que me apegaría a ese pensamiento.

¿Cuánto tiempo más va a durar esta situación?

Cada mercado tiene una explicación, pero en el de hoteles e inmuebles, por ejemplo en este último va a durar en la medida en que se reduzca el inventario. Hoy en día hay un mercado de compradores con excelentes términos de compradores a diferencia de otros momentos cuando era un mercado de vendedores. A medida que se va absorbiendo el exceso de inventario se normalizará. En el caso de Panamá ha sido un aterrizaje bastante suave en comparación con lo que pasó en Florida, Estados Unidos, en 2008.

¿Y con respecto a la venta al detal?

Por ejemplo, automóviles, hubo un momento en que se estaban vendiendo 60 mil automóviles al año, eso es insostenible. No creo que regresemos a esa cantidad, pero los negocios se han ajustado porque la cifra que tenían no era sostenible. Había un exceso de demanda que no podía sostenerse.

¿Este ciclo que atravesamos, se puede revertir?

Es un ciclo que se puede cambiar. Es factible redinamizar la economía a corto plazo, como el pago a los proveedores, pero no son medidas que se toman para atender casos puntuales.

¿El mercado al detal seguirá como ahora?

Mientras no se consuman los excesos yo no veo cambio. Tomará años, en bienes raíces por ejemplo.

¿Y el de consumo en comercios?

Por ejemplo, tu ves que algunas tiendas aumentaron sus sucursales y están vendiendo lo mismo. Yo creo que eso fue un error, aunque no tenían de otra. Toca reinventarse, buscar nuevos productos y servicios. Si yo le echo la culpa a (Juan Carlos) Varela, éste no me va a solucionar. No quiero ni que me lo solucione, prefiero hacerlo yo.

¿Qué debe hacer el próximo gobierno para sacarnos de esta situación?

El próximo gobierno me imagino que debe aplicar las propuestas que realizó en campaña por lo cual fue votado, estemos o no de acuerdo. En ese sentido, un gobierno no necesariamente el que viene, haría cosas que tal vez ni se plantearon en campaña.

¿Por ejemplo?

Las medidas que recomiendo son impopulares. No van a dar resultados a corto plazo porque pienso a mediados y largo plazo, duraderos en el tiempo. Soy reacio a las medidas a corto plazo salvo que estemos pasando por una contracción que toque hacer algo a cortísimo plazo, que no es el caso. Por eso muchas veces en estos debates uno tiende a guardar silencio porque sabe que son medidas impopulares.

¿Puede mencionarlas?

Por ejemplo, mayor disciplina en las finanzas públicas cuando aquí lo que la gente quiere es exceso en las finanzas públicas. Esto no produce crecimiento a corto plazo sino a mediano y largo plazo. Lo que produce es sostenibilidad, pero aquí lo que la gente quiere es que el gobierno gaste más, se endeude más y que haya la política del dinero arrojado desde un helicóptero. Yo creo que eso es irresponsable pero eso es lo que quiere el gran público.

¿Cómo debería manejar el gobierno entrante la deuda pública?

Que sea sostenible. Idealmente debemos ponernos como meta de que el nivel de endeudamiento absoluto nunca crezca más allá de la economía y la relación entre ambos eventualmente se vaya disminuyendo en el tiempo. Que mejore nuestro flujo de caja de tal forma que el saldo entre ingresos y egresos sea positivo, que ha sido negativo por mucho tiempo. Creo que no vemos un saldo positivo importante desde la década pasada, ojalá retomemos eso.

Los proyectos llave en mano, ¿cómo debe manejarlos el gobierno entrante?

Obviamente hay que pagarlos. No me gustan los conceptos de proyectos llave en mano, o de usarlos que se hagan de forma muy puntual.

¿Cómo estima el crecimiento de 2019?

En Indesa estamos proyectando el crecimiento para el 2019 en 5%, nuevamente es el total de la economía. Eso se explica por factores externos a la economía. Factores que no van a venir del consumo o del comercio, sino del sector logístico, del Canal, de los puertos, de la minería, de las telecomunicaciones, del transporte aéreo, pero eso no lo siente el gran público. Lo que ocurre, es que aquí quisiéramos que haya una economía donde el motor de crecimiento sea el consumo.

Medidas por ejemplo de promoción de un país pueden dinamizar ese sector con el turismo…

Excelente, esas medidas se deberían de hacer, estoy totalmente de acuerdo. Si hacemos eso es muy poco probable que tendríamos resultados a cortísimo plazo, pero estaríamos sembrando para mediano y largo plazo. Lo que percibo en la ciudadanía es que quiere el ya para ya. El gobierno pudiera hacer esas medidas, sin duda, pero se pueden hacer otras a mediano y largo plazo como la disciplina fiscal, reducir el exceso de tramitología, invertir en educación, entrenamiento técnico. Eso nos puede dar frutos a mediano plazo y más.

¿La recaudación del próximo año puede verse afectada por la actual situación?

Muy probablemente que la recaudación el impuesto sobre la renta se vea afectado, el gobierno está teniendo otras fuentes de ingreso que no se registran como ingresos tributarios. Empezará a recibir regalías de la exportación de cobre que se va a reportar como regalía y no como impuesto. Así que una cosa podría compensar la otra.

¿Qué debe hacer el gobierno entrante con el control de precios de ciertos alimentos?

Lo que yo quisiera ver no es popular, pero levantaría el régimen de control de precios porque es una medida artificial que crea grandes distorsiones al mercado. Eso no lo haría de una sola vez, sino paulatinamente tratando de identificar las fallas del mercado, empoderando a la Acodeco de forma tal que realmente pueda defender al consumidor y disuadir las prácticas monopolísticas u olilgopolísitcas que afectan al consumidor. Pero eso toma tiempo y terminamos tomando decisiones intervencionistas como la del control de precios que aplaude el gran público pero crea problemas a largo plazo.

¿Qué podría mejorar el próximo gobierno con el Fondo de Ahorro?

Ojalá que quiera crecerlo y reinvierta su producto y se transfieran mas recursos del Canal. ¿Por qué es importante esto? Recordemos que usamos el dólar, no emitimos esa moneda y no tenemos ningún control de incidencia sobre las tasas de interés ni la política monetaria. Nos queda desde un punto de vista de gobierno y sector privado, dos cajas, la fiscal y la monetaria. La última no existe. Por tanto, en ausencia de ésta contar con vehículos de ahorro como el fondo de ahorro, es importantísimo para hacer frente a situaciones de gran adversidad económica o desastres naturales. Algo que ha sido incomprendido en los últimos 20 años. No podemos, por ejemplo, bajar las tasas de interés para estimular el consumo. Nuestro fondo, que fue importante en los 90 ha perdido relevancia por su tamaño. Tenemos que crecerlo y ahorrar para crecer ese colchón que podemos emplear para esas necesidades.

¿El crecimiento del próximo año será mayor o menor al de este 2019?

Aún estamos en revisión, pero si es mayor no creo que sea por mucho.

¿Entrará Cortizo y cambia la economía?

No sé, yo creo que hay expectativas desmedidas a cambios de gobierno. Yo no logro comprender eso, qué puede hacer un gobierno tan distinto, a menos que me digas que estás cambiando las reglas del juego tan dramáticas.

¿Incentivaría algún sector con exoneración de impuestos?

No hay incentivo o subsidio más permanente que uno temporal. ¿Estás consciente cuándo se creó el régimen de interés preferencial? Se hizo a mediados de los 80 y tenía como propósito que dure un par de años. Ha durado 35 años y lo queremos ampliar. No lo critico, sino que debemos entender que estos programas llegan para quedarse. Los programas de subsidios que hay no se van a poder desmontar. Es mejor ayudar al ciudadano para hacerse independiente.

¿Qué opina del proyecto del tren Panamá – David?

Yo creo que vale la pena examinar la viabilidad financiera del proyecto. Mi intuición me dice que hace más sentido un tren a lo largo del continente. Para Panamá yo creo que sería fantástico un tren desde México a Colombia, o desde Centroamérica. Pero un tren de David a Panamá, antes de descartarlo, debo ver bien los números.

‘La situación se debe a los excesos que hemos tenido en la economía en la última década. Tenemos mercados donde ha habido una acumulación de oferta, exceso de inventario. Hace tan solo 10 años no habían suficientes habitaciones de hotel para atender la demanda, en día tenemos una ocupación hotelera por debajo del 50%.

‘Todos estamos pasando vicisitudes, pero echar la culpa a terceros de mi situación no me parece que me apegaría a ese pensamiento'

‘Debe adoptarse una mayor disciplina en las finanzas públicas, cuando aquí lo que la gente quiere es exceso en las finanzas públicas. Esto no produce crecimiento a corto plazo sino a mediano y largo plazo ========== NO SE PIERDA, HOY A LAS 9:30 P.M., ‘POLÍGRAFO' CON SAMIR GOZAINE POR ECO TV, CANAL 28 DE CABLEONDA