Audiencia por caso "Pinchazos" se reanuda este jueves a las 2:00 p.m. 

Redacción Digital La Estrella

online@laestrella.com.pa



La audiencia por el caso "pinchazos" donde se investiga a Ricardo Martinelli, se reanudará este jueves 27 de septiembre a las 2:00 p.m donde la defensa del expresidente realizará sus réplicas sobre las objeciones a sus pruebas.

Durante la sesión de hoy el magistrado fiscal Harry Díaz, junto con su fiscal adjunta Rosario Ortega, procedieron a objetar por impertinente, inconducente, y hasta superfluo seis (6) pruebas testimoniales aportadas por la defensa.

Mientras que la fiscalía objetó un total de 59 pruebas documentales, y dos periciales, al considerarlas en su mayoría inconducentes e improcedentes, pues a su criterio no es el medio idóneo para probar o acreditar lo que se pretende probar por parte de la defensa.

Por su parte el acusador autónomo Felix Cueva, también objetó dos pruebas testimoniales, por considerarlas impertinentes, y un total de 56 pruebas documentales que tachó de impertinentes, repetitivas, inconducentes y superflua. Además, se objetó las tres (3) pruebas periciales, por considerarlas inconducentes, impertinentes y extemporáneas.

El abogado Sidney Sittón concluida las objecciones, se dirigió a leer una nota de Martinelli, donde indicaba que la Corte no es competente para juzgarlo y reitera que no entiende por qué le niegan una evaluación por parte de Medicina Legal y que el Sistema Penitenciario no mantiene incomunicado.

Por lo que Díaz, expresó que no hay inconvenientes por la evaluación, siempre y cuando el proceso no se retrase.

El magistrado de Garantías Jerónimo Mejía, estimó que para el ese tema ya estaba tratado.

Mejía antes de concluir, agregó que tuvieran paciencia, por la gran cantidad de pruebas que le han presentado, lo cual tendrá que analizar , para hacer una valoración de todos los argumentos de las partes y tomar la mejor decisión cuanto a la admisibilidad de las pruebas aportadas para el juicio.