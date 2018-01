ATTT pondrá en marcha operativo para sacar de circulación a "buses neveras"

Guadalupe León B.

A partir de este miércoles 17 de enero, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito (DOT) de la Policía Nacional realizarán un operativo para sacar de circulación los buses tipo 'nevera' que no cuenten con el certificado de circulación.

Estas acciones forman parte del seguimiento a las medidas enmarcadas en el Plan de Movilidad Urbana anunciadas por el presidente de la República, Juan Carlos Varela, en octubre de 2017.

El director de la ATTT, Julio González, aclaró que 'no habrá indemnizaciones' para estos transportistas y advirtió a los dueños de estos buses que todo aquel bus tipo "nevera" que no tenga su certificado de circulación para brindar el servicio en estas rutas no podrá circular.

Estos buses brindan el servicio en las rutas de corredor sur - Don Bosco, Versalles, 24 de Diciembre, Tocumen y Las Mañanitas.

El dirigente transportista, Josué Vega no descartó una movilización para el miércoles tras la negativa de la ATTT de un nuevo plazo de tres meses más para regular su estatus o que sean trasladados a otras rutas.

González respondió que la solicitud de los transportistas en la que alegan no están preparados, la entidad no lo considera como una salida, ya que el anuncio de la salida de este tipo de vehículos ya se había anunciado desde el año pasado.

Para estas áreas la empresa MiBus ha destinado su flota de buses tipo Torino para ofrecer el servicio a los usuarios.