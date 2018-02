Asamblea aplaza discusión sobre consumo de marihuana medicinal

El presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, José Castillo, explicó a los medios locales que el debate se iniciará previsiblemente el próximo martes y que fue pospuesto porque se está buscando "fortalecer y consensuar el proyecto para que no quede nada al descubierto".



La iniciativa legislativa, que fue presentada el pasado noviembre por el propio Castillo, diputado del gobernante Partido Panameñista (PPa), tiene que ser aprobada en tres debates antes de convertirse en ley.



"Yo soy médico y soy consciente de los beneficios de este tipo de sustancias en ciertas enfermedades. Estas leyes está funcionando bien en otros países. No queremos legalizar la marihuana para uso recreativo, sino única y exclusivamente para uso medicinal y terapéutico en su forma líquida", indicó a Efe el diputado en noviembre pasado.



Castillo aseguró también que está demostrado que la marihuana líquida no es adictiva, a diferencia de la inhalada, y que es muy eficaz para "infantes con problemas de epilepsia, enfermos de cáncer y ciertos dolores crónicos".



El consumo de medicamentos elaborados a base de cannabis es legal en varios países latinoamericanos, entre ellos Colombia, Uruguay y Perú, y en una veintena de estados de Estados Unidos, así como en Canadá e Israel.