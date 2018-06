‘Me arrepiento mil veces'

Nubia Aparicio S.

nubia.aparicio@gmail.com



Cuando una persona se arrepiente esto significa que va más allá de sentirse culpable o de lamentar un acto ilícito que haya cometido. Celestino ‘Pelenchín' Caballero siente un gran pesar por una mala acción que cometió. ‘Estoy arrepentido y he pedido perdón', dijo con serenidad el supercampeón mundial.

A ‘Pelenchín' le cuesta hablar del tema. Siempre fue visto como un hombre noble, pasivo y correcto, pero sorprendió a todos cuando en marzo de 2016 fue detenido en el Corredor Norte, en dirección a la provincia de Colón, luego de que fueran encontrados paquetes de cocaína en su vehículo. Se le incautó un total de 10.87 kilos de droga.

Fue condenado a 60 meses de prisión (5 años), al ser acusado del delito contra la seguridad pública. Pero cuando ya había cumplido más de dos años en la cárcel, le fue concedida la pena sustituta de trabajo comunitario para que cumpla con el resto del castigo, solicitud que hizo su abogada, Sheila Wharton, apegándose al artículo 65 del Código Penal.

El referido artículo indica que el trabajo comunitario podrá ser aplicado por el juez de cumplimiento ‘a quien ha sido condenado o esté cumpliendo una pena que no exceda de cinco años de prisión'.

A pesar de la falta cometida, ‘Pelenchín' es muy querido en su natal Colón. Solo bastó caminar con él un rato por las calles para percatarnos de que es así. Los niños y jóvenes que nos encontramos al paso, todos querían tomarse fotos con él; y los conductores de los autos, al darse cuenta de que era el supercampeón, sacaban la mano para saludarlo, otros le gritaban: ‘¡Vaya, Pelenchín!' o ‘¡Saludos, campeón!'…

El campeón mundial tiene cinco hijos y cuando sucedieron los hechos estaba en una situación vulnerable. Se había cansado de tocar puertas en busca de un trabajo, pero todas se las cerraron. Fue cuando los ‘traficantes de miseria' se apoderaron de su desesperación y necesidad y, cuando menos lo pensó, se vio involucrado en lo que para él ha sido el error de su vida.

DATOS DE ‘PELENCHÍN' CABALLERO ‘Pelenchín' Caballero fue dos veces campeón mundial de boxeo Nombre completo: Celestino ‘Pelenchín' Caballero Edad: 42 años Oficio: Boxeador Creencias religiosas: Musulmán Cónyuge: Mitzelda Amaya de Caballero Resumen de su carrera: Es doble campeón en las categorías Supergallo y Pluma. Tuvo 43 pelas, de las cuales perdió solo seis. De las 37 ganadas, 24 fueron por nocaut. Fue el primer supercampeón panameño y el segundo campeón unificado, después de Roberto ‘Mano de Piedra' Durán. Su pasatiempo favorito es cantar.

No obstante, ‘Pelenchín' manifiesta que esa equivocación lo ha fortalecido, lo ha convertido en una mejor persona y le ha servido para darse cuenta de las grandes injusticias que están ocurriendo en el sistema carcelario de Panamá. Ahora se ha trazado una meta: estudiar derecho, seguir adelante y estar junto a su familia. ‘Quiero ser abogado', dice con firmeza.

¿POR QUÉ LO HICISTE ‘PELENCHÍN'?

Estaba viviendo un momento de desesperación. Me cansé de tocar puertas y todas me las cerraron, aunque eso no justifica ese acto. Vivimos en un país donde no se valora al deportista, ni siquiera a aquellos que han alzado la bandera en el ámbito mundial. Los deportistas tenemos que darnos a respetar, buscar apoyo en gente buena que nos pueda orientar, porque mientras estamos en la palestra todo el mundo nos busca porque generamos dinero, pero una vez dejamos de ser ganadores, todos nos abandonan. Los deportistas representamos una sola bandera. Cometí un error y lo estoy pagando. Hubo momentos en que me aborrecí a mí mismo por esa falta. En mi vida nunca he consumido droga; y mi labor era trasladar esos paquetes, y ya. La verdad es me arrepiento mil veces de haberlo hecho.

DIJISTE QUE EL DEPORTISTA NO ES VALORADO EN PANAMÁ, ¿PODRÍAS REFERIRTE AL RESPECTO?

Definitivamente que no es valorado. Mira, yo he tenido la dicha de ver cómo se trata al deportista en otros países y es realmente admirable. Por ejemplo, en Estados Unidos, los niños, desde la primaria, reciben un trato superespecial. Ellos reciben becas que les permiten seguir adelante; entonces, cuando crecen son unos grandes deportistas que también son grandes profesionales, eso es muy hermoso. En cambio, aquí es muy poco lo que se invierte en los deportistas.

¿POR QUÉ TE RETIRASTE DEL BOXEO?

Estaba en los Estados Unidos, pues había firmado un contrato con Floyd Mayweather y 50 Cent, pero luego ellos se pelearon e iniciaron un proceso legal, así es que me quedé solo en ese país y sin mánager, por lo que se me hizo difícil estar allá y dije: ‘hasta aquí'… decidí retirarme. Entonces tenía 38 años.

¿QUÉ PIENSAS HACER CON TU VIDA?

En estos momentos estoy pagando mi pena; se trata de trabajo comunitario, aunque no me remuneran. No obstante, puedo trabajar, pero no en la esfera pública, sino en la privada. De ser así, mi abogada tendría que solicitar una nueva audiencia para acordar los tiempos, de manera que no choque con el pago de la pena que estoy cumpliendo. Quiero conseguir un trabajo, pero la situación está muy dura en estos momentos en Colón, que es donde me gustaría trabajar. Mi proyecto es estudiar derecho. Es la meta que me he trazado y le pido a Dios que me otorgue sabiduría para poder lograrla.

¿POR QUÉ QUIERES SER ABOGADO?

Cuando estuve en la cárcel, pude percatarme de muchas injusticias. De muchas cosas que no se están haciendo bien. Por ejemplo, ¿cómo es posible que en la población carcelaria, entre ellos muchos policías, haya gente que esté detenida de manera preventiva durante 5, 6, 7, 8 y 9 años? ¿Quién le paga los años perdidos a esas personas, luego de que en la audiencia las declaren inocentes? Esto es una aberración y un atentado contra los derechos humanos de esos privados de libertad. Es muy, muy triste. He tenido una experiencia de vida y siento que puedo aportar algo de bueno, producto de lo malo y de las cosas que aprendí estando preso. Siento, además, que aquí no se está dando una investigación real y efectiva de los casos.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN COLÓN?

No está nada bien. Siento que no ha existido una planificación para realizar las cosas de forma correcta. Todo se ha hecho de una manera desorganizada. Las calles están todas picadas, es un desorden, un verdadero caos. Las calles de Colón son las mejor trazadas, nada complicadas, entonces no entiendo cómo todo está tan enredado… a veces me quedo mirando a mi Colón y me parece una zona de guerra.

UN MENSAJE PARA LA JUVENTUD…

Les digo a los jóvenes que estudien, que se preparen académicamente, pues lo único que nadie les puede quitar en la vida son los conocimientos. También les pido que se alejen de las malas influencias y que sigan por el camino recto, de modo que sean un ejemplo para todos. La gente que leerá esta entrevista dirá: ‘y qué habla Pelenchín, si él hizo algo indebido'; a eso les respondo que precisamente porque caí en ese mal paso, le pido a los jóvenes que no caigan, pues una acción negativa que cometan, puede acabar con su carrera e inclusive con su vida.

¿Y QUÉ LE DICES AL GOBIERNO?

Los gobiernos pasan y pasan, y la mentalidad de ellos no cambia. Les quiero decir que le presten atención a los deportistas, pues el deporte es una forma segura de alejar a la juventud de los malos pasos. Panamá es conocida por tres cosas: el Canal, la música y el deporte.

¿ES CIERTO QUE PRACTICAS LA RELIGIÓN MUSULMANA?

Sí. Desde hace 25 años. La elegí, porque me llena. Me transmite una paz increíble. Esa religión me cambió la vida, pues antes yo era muy violento, peleaba mucho en la calle; pero una vez ingresé, me convertí en otra persona. Islam en español significa paz. Y todos saben que ‘Pelenchín' es un hombre de paz.