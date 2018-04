Aprueban proyecto de Ley de mamografía gratis 

Elizabeth Hernández

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de Ley ° 594, que establece el servicio de mamografía gratis en el sistema público de salud del país.

El objetivo del proyecto propuesto por las diputadas Rosa Canto, Irasema de Dale y Dalia Bernal, es garantizar que los exámenes de mamografía tengan un carácter gratuito en todos los hospitales, clínicas y establecimientos de salud pública del país.

Desde el 2019 empezaría a regir el nuevo proyecto de Ley si es sancionado por el presidente de la República, Juan Carlos Varela.

El término "cáncer de mama" hace referencia a un tumor maligno que se ha desarrollado a partir de células mamarias.

El tumor puede ser benigno (no es peligroso para la salud) no son considerados cancerosos: sus células tienen una apariencia casi normal, crecen lentamente y no invaden tejidos próximos ni se propagan hacia otras partes del cuerpo. Maligno (es potencialmente peligroso) son cancerosos. De no ser controladas, las células malignas pueden propagarse más allá del tumor original hacia otras partes del cuerpo.

Panamá en los últimos años ha incrementado las estadísticas con la enfermedad.