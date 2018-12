PRD aprueba acuerdo parcial con CD y con partido Alianza

Gustavo A. Aparicio O.

gustavo.aparicio@laestrella.com.pa



A falta de tan solo siete días para que los partidos políticos puedan oficializar sus alianzas rumbo a las elecciones generales del 5 de mayo de 2019, las dirigencias comienzan a amarrar los últimos cabos en sus respectivas estrategias políticas.

El opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), ratificó ayer su alianza presidencial con el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), presidido por el diputado Francisco Alemán, agrupación que el pasado sábado decidió apoyar la candidatura presidencial del perredista Laurentino Cortizo.

El PRD también aprobó ayer una alianza parcial con el partido Cambio Democrático (CD) y con el partido Alianza, presidido por el diputado José Muñoz.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD sometió ayer a consideración del Directorio Nacional estas tres propuestas: la alianza total con el Molirena obtuvo 254 votos favorables y 4 en contra, el acuerdo parcial con el partido Alianza tuvo 233 votos de respaldo y 17 en contra; mientras que la alianza parcial con Cambio Democrático sumó 223 votos a favor y obtuvo 28 votos en contra.

El secretario general del PRD, Pedro Miguel González, aseguró que la propuesta de alianza parcial con el CD abre la posibilidad de llegar a entendimientos a nivel local en casos muy puntales, en cargos como los de diputados, representantes de corregimiento y alcaldías.

Mientras que en la alianza total con el Molirena avala la candidatura presidencial de Laurentino Cortizo y fija acuerdos en cargos de diputados, representantes de corregimiento y alcaldes.

En tal sentido, el presidente del PRD, el diputado Benicio Robinson manifestó que el PRD sigue hablando con el partido Alianza con quienes se habla de la posibilidad de una alianza total.

Robinson precisó que no vislumbra una alianza total, ni con el partido Cambio Democrático ni con el oficialista partido Panameñista y agregó que las negociaciones para una alianza parcial con CD tiene que tener el visto bueno de la dirigencia de Cambio Democrático. ‘Las conversaciones se han dado entre directivos de ambos partidos', afirmó.

Fuentes a lo interno del partido Alianza, no descartan un acuerdo total con el PRD para apoyar a Cortizo, decisión que debe ser avalada o rechazada por los 15 miembros de la junta directiva de esta agrupación política liderada por el diputado José Muñoz, que se reunirá este sábado 29 de diciembre.

De concretarse una alianza presidencial con el PRD, se deconoce cuál sería el futuro político de José Domingo Arias, electo en unas primarias como candidato presidencial del partido Alianza.

ESPACIOS RESERVADOS

El PRD, al igual que Cambio Democrático (CD), mantiene reservados algunos espacios para futuras alianzas en cargos de elección popular de diputados, representantes de corregimiento y alcaldes.

El PRD dejó abiertos al menos 16 puestos para negociar alianzas en distintos circuitos electorales del país, tanto uninominales como plurinominales, en donde se elige a un diputado o más de un diputado, respectivamente.

Cederá seis cargos para diputados principales en circunscripciones uninominales: 2-3 (Coclé), 3-2 (Colón), 4-5 y 4-6 (Chiriquí), y 8-2 y 8-3 (Panamá Oeste).

Uno de estos circuitos es el 8-2, en Capira, el cual es representado por la diputada y presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego.

En los circuitos plurinominales, el PRD reservó 10 puestos, dos en el circuito 8-6 (San Miguelito), una posición en el circuito 8-7 (Ancón, Bella Vista, Bethania, Calidonia, Curundú, El Chorrillo, Pueblo Nuevo, San Felipe y Santa Ana), mientras que por el circuito 8-8 (Río Abajo, San Francisco, Parque Lefevre, Don Bosco y Juan Díaz) se reservó una posición.

CD ESPERA REUNIÓN DIRECTIVA

Para el diputado Héctor Aparicio, del partido Cambio Democrático, se está en la espera de que la dirigencia de CD anuncie las postulaciones de todos los diputados y el resto de los puestos de elección popular.

‘No estoy diciendo que no pueda haber una alianza parcial entre el PRD y CD, pero no veo que sea una opción que el partido avale porque si no vamos en alianza total con el PRD no tiene ningún sentido de que los diputados corran para buscar votos para ellos en un partido y busquen votos para presidente de la República por otro partido', señaló.

Manifestó que pronto habrá un anuncio del presiente del partido, Rómulo Roux, y se espera una reunión general para tomar una decisión. ‘En lo que respecta a mí persona, Héctor Aparicio se va hasta el final con Rómulo Roux', dijo.

En tanto, el diputado Raúl Hernández, de CD, indicó que es probable una alianza con el PRD a nivel de diputación, como se ha dado en otras elecciones con diversas agrupaciones políticas.

‘Yo creo que puede darse el caso que diputados de Cambio Democrático pueden ser respaldados por la bandera del PRD, u otros partidos, todo está dentro de las posibilidades', precisó.

Rómulo Roux analiza todos los escenarios para una alianza El candidato a la Presidencia de la República por el partido Cambio Democrático, Rómulo Roux, no descartó el anuncio de próximas alianzas políticas con miras a las elecciones de 2019. Durante un recorrido por diferentes comunidades, en la provincia de Coclé, Roux fue consultado sobre la posibilidad de alianzas políticas y expresó que ‘solo mediante la consulta y el contacto con la gente es que identificamos sus problemas, sus prioridades y lo que buscan resolver, mi alianza es sobre todo con el pueblo panameño'. No obstante, afirmó que hay conversaciones y confirmó que se es están tomando en cuenta todos los escenarios posibles. Para Roux lo importante es lograr el equilibrio entre el presupuesto del Estado y las necesidades básicas de la población. ‘Aquí dejamos un país en franco crecimiento, con obras en construcción y empleo para los panameños. Todo eso ahora es parte del pasado por la ineptitud y maldad de una sola persona. Aquí cada cinco años dos partidos se alternaron el poder y nunca cumplieron sus promesas; esta vez se unieron y fue peor, pero se venden como la mejor opción. Eso es una falta de respeto para los panameños', indicó. Roux manifestó que no se descarta ninguna posibilidad, pero dejó claro que no hay posibilidad de alianza en lo que al cargo de presidente respecta, ‘porque definitivamente (los otros partidos) no comparten la visión de país ni el ritmo de trabajo que Cambio Democrático ha demostrado puede ofrecer'.