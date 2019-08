MP: amparo para seguir con Odebrecht

Adelita Coriat

Las fiscales Anticorrupción Zuleyka Moore, Tania Sterling y Ruth Morcillo analizan la posibilidad de presentar un amparo de garantías ante la Corte Suprema de Justicia, luego de que el Segundo Tribunal Superior confirmara la decisión del Juzgado 12 de no extender el plazo de investigaciones para el caso de corrupción más beligerante del país, el de los sobornos otorgados por la empresa brasileña Odebrecht.

El tiempo que establece la norma es de un año más para tratar de culminar la compleja pesquisa que se inició el 18 de enero de 2017, a raíz de una denuncia ciudadana presentada por el abogado Alvin Weeden.

Sobre la posibilidad de abrir otro caso para culminar el faltante, como en un principio sugirió el juzgado, las fiscales esgrimen que no se encuentran habilitadas para abrir otra investigación, misma que se sumaría a los tres expedientes que ya se han iniciado en la causa.

El Tribunal Superior planteó que se trata de una posición subjetiva de la primera instancia, indicó la fiscal Moore.

‘Si tenemos que llevarlo a través de la vía del amparo de garantías constitucionales, lo haremos', añadió Moore.

También temen que la apertura de un nuevo caso pueda ser motivo de anulación por violar el debido proceso, ya que por un mismo hecho no se puede iniciar más investigaciones que puedan causar una nulidad.

Hasta el momento, la fiscalía no ha podido investigar quiénes son los nuevos actores mencionados en el trabajo periodístico del Consorcio Internacional de Periodistas, en el que se habla del pago de coimas a varios personajes de la vida pública identificados con apodos como ‘Cachaza', ‘Aguia' y otros, y que recibieron dinero a través de sociedades anónimas.

Surgen también otras interrogantes sobre la colaboración que efectuó la empresa brasileña con la Fiscalía en el sentido de que omitió información relevante sobre los sobornos. En este sentido, la fiscal Sterling justificó que ‘no les ha dado tiempo para poder comprobar si se omitió información por parte de la empresa y llegar al fondo de este tema'. No obstante, no precisó si se derogará o no el acuerdo alcanzado con la empresa luego de conocer la información de los periodistas internacionales.

Añadió que se debe definir una cronología histórica sobre cómo surgen los acuerdos de Odebrecht. ‘Debemos ubicarnos cuando salen las fuentes abiertas de comunicación, cuando la empresa suscribió el acuerdo de colaboración con el Departamento de Estado de Estados Unidos en el que hacía un recorrido por los países en los que había tenido presencia la constructora. En ese recorrido que se efectuó en Estados Unidos, refiere un importe por coimas de $59 millones en un periodo particular', describió. Al momento de entrar en ese recorrido, en el que antecedió un acuerdo de la empresa en Brasil, y luego se efectuó en Panamá, la Fiscalía buscó ampliar el tiempo de investigación cuando la empresa se convirtió en la principal fuente de información a partir de junio de 2017, y remitió información al identificar las órdenes de pagamento a las personas jurídicas que marcaron la ruta para identificar las cuentas y el recorrido que hizo el dinero en jurisdicciones extranjeras hasta llegar a Panamá.

‘Se levantaron estructuras criminales, eso no lo duden, por eso tenemos el convencimiento de que los magistrados otorgarán un plazo más para dar respuesta a Panamá', añadió Sterling. No es una investigación de cinco años, sino que inicia en 2017, y no hablamos de violaciones al debido proceso, ha sido controlada en su momento por tribunales de primera instancia y hasta de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros tenemos las herramientas legales que nos apoyan, que nos da la cabida para pedir esta solicitud ante el pleno de la Corte', indicó convencida la fiscal.