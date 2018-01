‘Altos mandos del Mop y Miviot recibieron coimas'

Marlene Testa

Los más altos mandos del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y Ministerio de Obras Públicas (MOP) exigieron a empresarios de la construcción coimas de entre 5% y 10% para agilizar trámites administrativos entre 2010 y 2011, así lo reveló la procuradora Kenia Porcell, a los medios de comunicación.

Las empresas que mantenían contratos estatales debían pagar las coimas, de lo contrario se les dificultaría las gestiones de cobro por los avances de los proyectos.

Para entonces en el MOP estaba Federico Suárez y en el Miviot Carlos Duboy, quien renunció tras la ruptura de la alianza en agosto de 2011. Fue reemplazado por José Domingo Arias. En el caso del MOP, era el director de contrataciones el que hacía el pedido de coimas, indicó Porcell.

‘A través de Blue Apple se mandó el dinero a Hong Kong, Islas Vírgenes, Estados Unidos, Suiza y China. Las jurisdicciones recibieron $9 millones', KENIA PORCELL, PROCURADORA GENERAL.

Sobre los funcionarios a los que se les sigue investigación por este caso, Porcell dijo que ‘todos tienen fuero penal electoral' y se está solicitando al Tribunal Electoral que lo levante.

Los pagos indebidos fueron efectuados a través de la sociedad Blue Apple Services, S.A. (BAS), que manejó cerca de $40 millones en cinco cuentas bancarias, en tres bancos de la localidad: General, Capital Bank y Banesco.

Al momento $20 millones en efectivo más $5 millones en bienes como villas, apartamentos y autos han sido recuperados, informó Porcell.

Se han detectado, además, $9 millones fuera del país.

La organización criminal desvió fondos a través de cinco jurisdicciones internacionales - China, Hong Kong, Islas Vírgenes Británicas, Estados Unidos y Suiza para los beneficiarios finales.

Los activos fueron transferidos a otras jurisdicciones por sociedades panameñas entre las que se han identificado: Dejaf, Investment Corp., Treasure Islands Development, S.A., Quadrille Managment Corp, Jiu Shun International Co. Ltd., Energy Corporate Ltd, HB Engineering Corp y Nightmare Overseas, Corp. Se han solicitado asistencias judiciales a estos países a fin de recuperar estos dineros.

En este caso hay 33 personas vinculadas y siete empresas son investigadas: Conalvías. Meco, Conceptos y Espacios, Bagatrac, Constructora Rodsa, CS Constructores e Ingeniería Rec.

Entre las personas vinculadas se encuentra un exoficial de la banca privada y un abogado particular quienes realizaron operaciones financieras y estructuraron sociedades para el movimiento del dinero ilícito producto de la corrupción, agregó la fiscal general del país.

Hay, además, siete empresarios vinculados, sus representantes han rendido indagatoria y han identificado para quiénes iba el dinero, quiénes integraban la organización, el destino de las ganancias, además de devolver el dinero ilícito.

Se han realizado, además, cinco acuerdos de colaboración eficaz, de los cuales tres han sido validados.

En este caso se investigan tres delitos: corrupción de funcionarios públicos cuya pena oscila entre 2 y 4 años y entre 3 y 6 para los particulares.

Por el supuesto delito de blanqueo de capitales son investigadas 21 personas, de las cuales tres están sujetas a detención preventiva. La fiscalía, sin embargo, espera continuar con la formulación de cargos.

Para el blanqueo de capitales se establecen penas de cinco a doce años de prisión. Otro delito que se endilga en esta investigación es el de asociación ilícita para delinquir por el que están siendo procesadas tres personas.

Según la máxima funcionaria de instrucción se crearon mecanismos orientados a darle licitud a las coimas.

Porcell aseguró que se trata de otra investigación compleja de corrupción de funcionarios públicos que traicionaron al Estado.

CUENTAS DE BLUE APPLE

Las investigaciones de este caso iniciaron un 11 de septiembre de 2017 sustentadas en la creación de una sociedad comercial que sirvió de fachada para recibir e introducir dinero ilícito al tráfico económico legal.

La sociedad Blue Apple Services fue constituida el 23 de mayo de 2011, en Panamá y disuelta el 23 de agosto de 2013. La sociedad debía dedicarse principalmente al desarrollo, explotación y administración de establecimientos industriales y comerciales privados.

Según un informe policial se aperturó una cuenta de ahorro en Capital Bank por $1 millón. En el mismo banco se aperturó otra cuenta corriente por $12.5 millones. En Capital Bank también se aperturó dos plazos fijos: uno por $2.3 millones y otro por $500 mil. En el Banco General se abrió una por $11.3 millones. Una útima fue abierta en Banesco por $13 millones.

Los bancos ordenaron el cierre de las cuentas bancarias tras considerar que las operaciones eran inusuales y fuera de perfil transaccional.

LA ESTRUCTURA

Además, de Blue Apple Services fueron utlizadas otras empresas de papel creadas para mover el dinero público. ‘Se crearon sociedades por un año solo con el fin de mover los dineros de la corrupción', explicó Porcell.

Entre estas sociedades están Dover Agency Inc, Blanch International Inc, Nightmare Overseas Corp y Corporación Libuma, S.A., que fueron usadas también para el pago indebido de funcioanrios públicos.

Pero, las sociedades fueron creadas bajo la ley de pequeña y mediana empresa que limitaba las transacciones hasta los $150 mil. A raíz de eso se crea una sociedad que tiene libertad para a manejar más dineros: BLue Apple Services, que recibió las coimas y las pasó a través de cinco cuentas bancarias.

El método para cobrar las coimas era a través del factoraje o el factoring que se realizaba a través del Global Bank y de una subsidiario que se denomina Factor Global. A través de esta subsidiaria, el dinero de la coima se transformó en adquisición de bienes, pagos directos y sesiones de crédito, explicó Porcell.

En el caso de los pagos directos, explicó la procuradora, se pudo determinar que había una persona que cambiaba cheques de Blue Apple Services por uno de los funcionarios de los ministerios prefería recibir los dineros en efectivo para no dejar rastros. ‘Esa autoridad luego pasa a ser la autoridad en el Ministerio de Obras Públicas'.

Blue Apple Services también fue utilizada para enviar el dinero de las coimas a otras jurisdicciones.

En este caso se conoce de la detención del banquero Joaquín Rodríguez Salcedo, exvicepresidente de factoring y fianzas de Global Bank, y el abogado Federico Barrios.

DELITOS DE CORRUPCIÓN

MP pedirá levantar velo de la reserva

La Procuradora General de la Nación, Kenia Porcell, aseguró que promoverá un proyecto de ley en el que se elimine la reserva de los nombres de las personas involucradas en las investigaciones de corrupción.

Solicitamos una excepción a la regla de la reserva para que haya publicidad en los delitos de corrupción y en donde está en juego el patrimonio estatal. De esta manera se sabrá quiénes se llevaron el dinero público, dijo Porcell.

Porcell promovió aumento de penas en los delitos de corrupción, dice que son de 2 a 4 años, mientras que el hurto pecuario la pena es de 6 a 8 años, ¿qué vale más?, preguntó la funcionaria.

‘De esa manera el Ministerio Público dará un paso adelante para la transparencia y la rendición de cuentas'.

Por cell también pidió respaldar la no prescripción de los delitos de corrupción para que las investigaciones puedan llevarse hasta las últimas consecuencias y el proyecto de extinción del dominio para que se pueda quitar los bienes a los corruptos.