Alleyne dice que el PRD debe cambiar su oferta electoral

Carlos Cordero

ccordero@laestrella.com.pa



Ante la crisis institucional y la compleja situación política que vive el país, el dirigente político opositor, Camilo Alleyne del Partido Revolucionario Democrático (PRD) considera que es tiempo de que el partido Omar Torrijos ofrezca al país una nueva oferta electoral que resulte atractiva para la población y que lleve al colectivo a un triunfo en las elecciones de 2019.

‘Hay que sentar las bases de una nueva oposición' y eso se logra con un criterio de madurez y con un profundo compromiso de trabajo de parte de todos los hombres y mujeres con miras a recuperar las riquezas que le pertenecen a este pueblo y que le han sido robadas por los gobiernos de los últimos años.

Alleyne, político y prominente profesional de las ciencias médicas dice que debe existir un compromiso profundo para lograr la transformación que el país demanda y para eso es necesario el concurso de todos los patriotas que en el PRD abundan y que están dispuestos a poner en marcha una agenda de honestidad y transformación real.

Para lograrlo hay que dar un cambio de timón en la conducción de la nave del Estado y eso es lo que puede ofrecer a este país y al electorado nacional el PRD.

‘Hoy estamos frente a un Panamá que acumula una deuda de más de $20 mil millones, muchos de los cuales se perdieron a través de los actos de corrupción en el PAN, el FIS y sobrecostos inventados por los gobiernos corruptos que han estado al frente de nuestro país. Solo hay que ver que lo del escándalo de Odebrecht, Blue Apple, las partidas circuitales y tantos otros abusos han sido producto de los mismos actores por eso es necesario una nueva oferta electoral que pueda enrumbar a este país por los senderos que la mayoría de los panameños espera y eso es lo que puede ofrecer un nuevo PRD', dijo.

Para lograrlo, insistió Alleyne, hay que creer en el relevo generacional y presentar caras nuevas que no estén contaminadas y no hayan participado en los actos de corrupción que han sido denunciados y que por muchos de los cuales no hay culpables.

Hay que ofrecer lo mejor del PRD para sacar al país adelante y recuperarlo de quienes le han hecho daño.