Alexander Wtges: ‘la gente está pidiendo y quiere un país con más arte'

Keila E. Rojas L.

krojas@laestrella.com.pa



‘No existe verdad absoluta' (Jacques Derrida) es una de sus frases emblemáticas de vida. Alexander Wtges, diseñador gráfico, director de arte, fotógrafo, escultor y artista visual, con sus colores sólidos y trazos nítidos, busca trasmitir curiosidad y luego ‘que el espectador se involucre en la obra, que se cuestione y que encuentre sus propias respuestas'. Como muchos niños, inició dibujando caricaturas. De adolescente, se interesó en el arte de los tatuajes. Confiesa que su interés por la gráfica es de toda la vida, ‘pero hasta hace pocos años comencé a investigar más a fondo sobre mí y quién soy como individuo, buscar internamente todos estos elementos y recuerdos. Es un proceso importante para poder hacer un aporte nuevo', sostiene. Sencillo y carismático. Trabajador, honesto e íntegro con sus acciones e ideas, cualidades que, afirma, heredó de sus padres. Desde niño aprendió que nada es gratis y que las cosas buenas se ganan con esfuerzo, virtud que le permitió un sitial en la renombrada feria de arte ‘The Other Art Fair'. Sus pinceladas panameñas han engalanado tanto espacios nacionales como internacionales.

¿Qué es el arte para Alexander Wtges?

Para mí el arte es todo, desde la cocina hasta la ópera. Creo que cualquier trabajo bien pensado y bien ejecutado es arte.

‘Mi trabajo está muy ligado a conceptos del diseño, filosofía y psicología, visualmente el resultado es muy vectorial, lo que me ayuda a no encasillarme en una técnica; por lo tanto, siempre estoy buscando y pensando cómo aplicar mi trabajo a otros formatos. He trabajado piezas con láser, acrílico, madera, óleo, serigrafía, spray'.

¿Se puede vivir del arte?

Claro, si tienes un buen trabajo, eres constante y organizado, puedes pagar tus cuentas y un poco más.

¿Recuerda su primera obra? ¿Qué expresaba?

Mis primeros cuadros eran más ilustraciones, quería mezclar todo en un solo lienzo, colores, muchos elementos, textos y texturas. Poco a poco fui depurando y dándole más orden a las ideas, pero creo que el tema de la naturaleza siempre está presente.

¿Cuál ha sido la obra que más le ha marcado?

Tengo varias favoritas que no vendo, son para mí, porque en cada una logré hacer algo diferente y que al ponerlas todas juntas puedo ver un recorrido y cómo una dio paso a la otra.

Si sus obras pudiesen hablar de temas sociales, por ejemplo sobre el aborto, ¿qué dirían?

Estos temas no me gusta tocarlos, pero creo que es una decisión personal y no de un grupo de personas externas.

¿Y sobre el desarrollo cultural del país?

Va poco a poco, pero va, falta mucho por parte del Estado, pero algunos grupos con ayuda privada están logrando hacer aportes. Lo importante es que la gente está pidiendo y quiere un país con más arte.

¿Cómo pintaría la inmigración?

De muchos colores, mi familia es un crisol, todos somos migrantes y es una de las cosas que más me gusta de mi país, tenemos gente de todos lados, de China, de India, de Europa y de toda América... La mezcla de culturas es impresionante, algo que en muy pocos países puedes ver.

¿Y la corrupción?

Colores sucios, manchados y grotescos.

¿Cómo define técnicamente su trabajo?

¿Cuál es su formación académica?

En la secundaria estudié Ciencias y en la universidad, Diseño Gráfico, pero realmente soy autodidacta, siempre estoy aprendiendo y estudiando por mi cuenta.

¿Cuánto ha sido el tiempo máximo que ha pasado trabajando en una obra?

Desde el momento de la idea hasta la firma, algunas otras pueden tomar seis meses o un año. Algunas piezas tienen que dejarse madurar y se necesita paciencia.

¿Qué estilos y movimientos artísticos se ven reflejados en sus lienzos?

Creo que se puede ver desde ilustración, diseño y abstracción. Las piezas anteriores eran más figurativas y en la últimas pueden recordar al hard edge con formas gruesas y muy definidas.

¿Referentes artísticos?

Vasarely, Picasso, Malevich y Lichtenstein.

¿Cuál es la experiencia que no desearía repetir?

Para mí todas las experiencias son de aprendizaje, todo lo bueno y todo lo malo es de provecho. Soy muy precavido y trato de no cometer errores o aprender rápido de ellos. Una de las peores fue enviar una pieza a España que llegó picada y la compañía de envío no se hizo cargo de los daños. De las mejores experiencias, mi primera exposición individual en 2013, una exposición colectiva en Venecia 2015 y ahora en la feria en Chicago 2019.

Para Alexander Wtges ser panameño es ...

Querer y cuidar a tu país. Entender su historia y sus personajes, ser multicultural, ser amable, ser ejemplo y estar orgullosos porque este poquito de gente hace cosas impresionantes.

Una mujer es hermosa cuando...

Es inteligente y buena persona.

Si no hubiese elegido ser artista ¿a qué se hubiera dedicado?

Como estudié Ciencias, me gustaba mucho la biología y la investigación. Me parece increíble poder trabajar con la naturaleza y descubrir cosas nuevas.

¿Lectura digital o impresa?

Ambas. Me encanta lo digital, por lo inmediato que puedes buscar una información, pero nada remplaza a la pieza impresa.

¿Qué es lo más importante en la vida de Alexander Wtges?

La felicidad, todos la buscamos. Para mí la hallamos en la tranquilidad y en tener todo claro.