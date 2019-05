Aleaga presenta ante la fiscalía nuevas pruebas en contra del presidente de Ecuador

Mileika Lasso

mlasso@laestrella.com.pa



Ronny Xavier Aleaga Santos, diputado ecuatoriano de la Revolución Ciudadana, se apersonó este jueves al Ministerio Público para aportar nuevos elementos que deben incluirse a la denuncia penal presentada el pasado 19 de abril, en contra del actual presidente de su país Lenín Moreno Garcés, por supuesto blanqueo de capitales a través de la sociedad anónima, Ina Investment Corporation.

Entre los nuevos elementos a entregar están las direcciones electrónicas de los portales web, que han publicado una serie de documentos como "e-mails, chats de mensajería instantánea donde se puede ver claramente como utilizaron su poder a través de la gestión pública para beneficiarse de recursos (coimas por $18.3 millones) no comisiones como ellos lo quieren hacer ver por el tema de los INA Papers, el caso de corrupción más grande de Ecuador", señaló Aleaga Santos.

En la reunión, Alega Santos pedirá se le informe si ya Ecuador solicitó, la asistencia penal internacional para abrir la cuenta que mantiene Ina Investment Corporation en el Balboa Bank.

Según el político dentro de la cuenta de Balboa Bank reposan todas las transferencias que se utilizaron. "Desde las cuentas offshore, hasta las cuentas que están radicadas en paraísos fiscales hacia diferentes partes del mundo".

"Allí consta la transferencia para la compra de muebles en Suiza por $40 mil, un departamento el Alicante, España por 134 mil euros (unos $150 mil al cambio de hoy) y otros suntuarios o lujos como una vajilla de $3 mil, carteras en piel de cocodrilo, viajes al exterior y paseos por todo el mundo", afirmó.

El diputado explicó que ha recurrido a Panamá, debido a que en su país interpuso la demanda, pero existe un bloqueo político, persecución y la judicialización de la política. "Siendo yo el denunciante, me han mandado oficios de que debo hacer silencio, porque estoy entorpeciendo el proceso", apuntó el joven político.

Lo que yo entiendo -dijo- es que el perjudicado no es Ronny Aleaga sino el pueblo ecuatoriano. "Tenemos un mandatario que no responde a los clamores ciudadano y no nos representa, está vinculado en este tipo de actos de corrupción que son bochornosos y tiene que dar respuestas claras", destacó el joven diputado.

En contexto Aleaga Santos comentó que las supuestas comisiones que provienen de la empresa China Sinohydro, contratista del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, cuando Moreno Garcés fungía como vicepresidente de la República de Ecuador, durante la administración de Rafael Correa.

Aleaga Santos reiteró que la comisión por $18.3 millones ha sido confirmada por el Servicio de Rentas Internas ecuatoriano, cuyo destino fue Recorsa, S.A. domiciliada en Panamá, y luego capitaliza las empresas Fundación Amore y Espiritu Santo Holding e INA Invesrment Corporation, está última que está siendo investigada, por su vinculación con la familia Moreno Garcés, debido a que fue fundada y constituida por Edwin Moreno Garcés, hermano del presidente ecuatoriano.

El asambleísta aclaró que Julian Assange, fundador de WikiLeaks, no tuvo nada que ver con el tema de INA Papers, y el gobierno de Ecuador con su entrega a Estados Unidos violó todo protocolo y norma internacional de asilo internacional. "Lo entregaron porque creían que WikiLeaks me estaba facilitando información, lo que es completamente falso y han expuesto la vida de un inocente", informó.

Ante los hechos que han antecedido al caso, Aleaga Santos pidió a las autoridades que busquen la verdad y la justicia, se ha denunciado con hechos y con pruebas. "Todas las autoridades que han sido puestas en conocimiento deben hacer su trabajo en el marco de sus competencias", concluyó.