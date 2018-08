Advierten ‘conflicto de interés' en otra designación de Varela

Gustavo A. Aparicio O.

gustavo.aparicio@laestrella.com.pa



El Gobierno del presidente de la República, Juan Carlos Varela fue objeto ayer de nuevos cuestionamientos ante la existencia de un aparente ‘conflicto de interés' tras la designación de Diego Eduardo Ferrer Reyes, como miembro de la junta directiva del Fondo de Ahorro de Panamá (FAP).

FONDO DE AHORRO Actualmente el FAP tiene un capital de $1300 millones. El rol del FAP es gestionar los ahorros de todos los panameños. Su junta directiva tiene que utilizar su mejor criterio para decidir dónde se van a invertir esos fondos. De la manera en que fue diseñado el FAP, la mayoría de esos activos se invierten en los mercados internacionales de capitales fuera de nuestro país.

Ferrer acudió ayer ante la Comisión de Credenciales, Reglamento Interno, Ética y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional, para que se considerara su ratificación, pero éste al ser cuestionado por la diputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Zulay Rodríguez sobre su trayectoria profesional, manifestó que actualmente labora para el Grupo Verde Azul, cuyo presidente de la Junta Directiva es el empresario y miembro del oficialista partido Panameñista, Alberto Vallarino Clément.

Ferrer es el vicepresidente de finanzas de este grupo empresarial y justamente sería el reemplazo del empresario Vallarino en la junta directiva del FAP.

Tanto a Vallarino Clément como al ex administrador del Canal de Panamá, Alberto Alemán Zubieta, se les venció el año pasado su periodo como miembros de la junta directiva del FAP, un ente conformado por siete miembros que gestiona y decide cómo invertir un ahorro del Estado panameño que ronda los $1,300 millones y que se conformó tras la privatización de las empresas estatales.

Ferrer dijo no tener ninguna relación con Vallarino, más allá de que este sea el dueño de la empresa en la que trabaja.

Explicó que tiene seis años en el Grupo Verde Azul y durante su paso como funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Vallarino fungía como el ministro de esta cartera.

Al ser preguntado por la diputada Rodríguez si Vallarino lo había recomendado para el cargo en el FAP, Ferrer dijo no estar seguro quién lo recomendó. ‘Solamente recibí una comunicación del Ministerio de la Presidencia donde me solicitaron que enviara mi hoja de vida', señaló.

Cuando Rodríguez le preguntó si por la cercanía que tiene con Vallarino, existe el riesgo de que pueda salir del FAP información privilegiada a favor de este empresario y de ciertos grupos económicos ‘que se han enriquecido y hecho negocio con este tipo de información', Ferrer respondió que ‘nunca me he prestado ni me prestaría para situaciones como la que usted describe'.

Agregó además que por la naturaleza del Fondo de Ahorro de Panamá, no hay mayor información privilegiada que se pudiese compartir.

El también de diputado perredista, Alfredo Pérez en su intervención aseguró que Ferrer por su relación con Vallarino ‘representa un peligro para estar en esa junta directiva' y recomendó negar este nombramiento en cuanto ‘al conflicto de intereses que pudiera existir'.

DECISIÓN EN SUSPENSO

El diputado del oficialista partido Panameñista, Jorge Alberto Rosas manifestó que negar la ratificación de Ferrer sería mantener en el cargo a la persona a la que se le está haciendo la observación.

‘La mejor forma de evitar esas observaciones es asegurar que entre su reemplazo lo más pronto posible', precisó.

Luego de que el presidente de esta comisión el diputado Sergio Gálvez decretara un receso que tardó quince minutos, los comisionados acordaron poner en suspenso la sugerencia de ratificación de Ferrer hasta tanto el Ejecutivo remita el nombre del reemplazo de Alberto Alemán Zubieta como directivo del FAP. El diputado Rosas no avaló esta decisión.

La Comisión de Credenciales sí recomendó al pleno ratificar a Fernando Teodoro Méndez como miembro principal de los empleadores ante la junta directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) .

OTROS CASOS

No es la primera vez que una designación realizada por el Ejecutivo es criticada por la existencia de un supuesto conflicto de interés.

En el mes de enero fue duramente criticada la designación de la abogada Ana Lucrecia Tovar de Zarak, como magistrada de la Corte Suprema de Justicia, designación que se realizó unos días después de que renunciara al cargo como viceministro de Finanzas, su esposo Iván Zarak.

Su nombramiento y de la fiscal Zuleyka Moore como magistradas de la Corte fue rechazada por el pleno de la Asamblea.

Más recientemente, el 23 de agosto pasado, la diputada Zulay Rodríguez votó en contra de la designación de Delia Arosemena Medina como directora del Instituto para Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu).

Arosemena Medina es la esposa del actual ministro de Desarrollo Agropecuario (Mida), Ernesto Carles y es hermana de Carolina Arosemena, quien es la subsecretaria de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB).

Aunque la Comisión de Credenciales avaló su nombramiento ante el pleno legislativo, su ratificación no ha sido incluida en el orden de día para su consideración.