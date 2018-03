Advierten de ‘acción ilegal' de la CSS

Gustavo A. Aparicio O.

Representantes legales de la empresa Import Dos Reis, S.A. cuestionaron la intención de la Caja de Seguro Social (CSS) de hacer valer una fianza de cumplimiento ‘actuando al margen de la ley'.

El representante legal de Import Dos Reis, S.A., el abogado Jorge Molina Mendoza, recordó que esta empresa se había ganado la licitación para vender a la CSS el medicamento Lisinopril, para lo cual la entidad le pidió que presentara una fianza de cumplimiento del contrato que formalizaba la venta del producto.

Explica que los documentos fueron presentados y el contrato fue firmado por la CSS y por Import Dos Reis, S.A. y luego fueron enviados a la Contraloría General de la República, para que se refrendara.

Molina detalló que entre el momento en que se envió el contrato a la Contraloría y antes de que ésta lo firmara, la CSS le dijo a la empresa que el medicamento no era seguro y ordenó su retiro.

Además de esta decisión, Molina Mendoza cuestiona que luego la CSS emitió la resolución DNC-0064-2018-D.G. de 22 de enero de 2018, en la que declara ‘resuelta' la licitación y ordena a la afianzadora, Internacional de Seguros, el pago de la fianza de cumplimiento.

Molina Mendoza cuestiona por qué la CSS quiere hacer cumplir la fianza cuando el contrato no fue refrendado por la Contraloría General de la República; es decir, que como el contrato no había sido refrendado, la fianza no estaba vigente.

‘Resulta que esa fianza es para garantizar el cumplimiento del contrato y a ese momento, el contrato no fue refrendado por la Contraloría General, por lo cual no había contrato', dijo.

Sostuvo que se le está pidiendo pagar a la compañía Internacional de Seguros una fianza millonaria de un contrato que no existe.

Manifestó, además, que en este proceso hay dos discusiones, la primera es si la CSS tenía derecho de revocar la licitación y la segunda es si la CSS le puede cobrar a la afianzadora esos dineros.

Molina Mendoza recordó que ya el Instituto Especializado de Análisis de la Universidad de Panamá manifestó que ese producto no tiene ningún problema, por lo que la razón por la cual la CSS le quitó a su cliente la licitación se cae.

‘A pesar de esto tratan de cobrarle a la afianzadora cuando no hubo refrendo de la Contraloría. Ya hemos hecho el reclamo a la CSS, pero no hay manera de que entiendan, no les interesa, están actuando al margen de lo que dicta la ley', advirtió el abogado Molina Mendoza.