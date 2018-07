‘Los acuerdos no se han sacado de la manga; todo es legal e institucionalizado'

Marlene Testa

Las pesquisas de Blue Apple han sido reactivadas por seis meses más. Aurelio Vásquez, fiscal Sexto Anticorrupción, iniciará nuevas imputaciones y aprehensiones de bienes. En la lista están importantes figuras del pasado gobierno. Y aunque el fiscal accedió a conversar sobre la investigación, no quiso revelar los nombres de las personas que serán llamadas a indagatoria. Una fuente, sin embargo, confirmó que se trata de Federico Suárez, Jaime Ford (ambos exministros de Obras Públicas), Riccardo Francolini (ex ejecutivo de la Caja de Ahorros), Luis Enrique y Ricardo Martinelli Linares. Uno de los cinco se estaría preparando para un acuerdo de colaboración eficaz.

LA INVESTIGACIÓN SE EXTIENDE SEIS MESES MÁS...

Es correcto. Son seis meses que se nos han otorgado para completar un año de investigación. La fiscalía investigó los primeros seis meses. Pero, con una extensión del término, se adecúa a un año el tiempo para las pesquisas. Estos seis últimos meses ya empezaron, a partir del 18 de julio...

¿QUÉ SIGUE AHORA?

Lo que sigue es el trámite usual de la fiscalía. Nuestro rol es investigar y acopiar dentro del expediente los elementos que determinen la estructura criminal, los delitos — de los cuales el más grave es el de blanqueo de capitales— y, como delito precedente, el de corrupción de servidores públicos. En los primeros meses se tenían líneas de investigación. Pero, obviamente, había que determinar si se podía seguir investigando, porque algunos vinculados gozaban de fuero penal electoral. Eso significó fue la fiscalía, aun teniendo el tiempo para investigar, no podía hacerlo porque esas personas gozaban de ese privilegio. Le correspondió a la fiscalía pedirle al Tribunal Electoral el levantamiento del fuero.

ENTIENDO QUE HAY PERSONAS QUE ESTÁN EN PROCESO DE QUE SE LES LEVANTE EL FUERO PARA INVESTIGARLAS, ¿CUÁNTAS SON?

Dicho de otra manera, en el término en el que estuvo suspendida la investigación, el Tribunal Electoral se pronunció y, hoy por hoy, a cinco personas se les ha levantado el fuero penal electoral.

¿QUIÉNES SON?

Yo no mencionaré el nombre de las personas para resguardar la investigación. Pero creo que es harto conocido, incluso en los medios de comunicación, (quiénes son) las personas que han sido vinculadas al caso Blue Apple.

¿CUÁNTOS SON LOS IMPUTADOS POR ESTE CASO?

Entiendo que son alrededor de 33 personas, pero van a venir más. Es evidente que si pedimos el levantamiento del fuero vamos a investigar hasta las últimas consecuencias. Esas personas que pudieron ser los beneficiarios finales tendrán que rendir cuentas a la fiscalía y, eventualmente, ser juzgadas por un tribunal competente.

¿ESTAMOS HABLANDO DE ALTOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PASADA?

¡Por su puesto que sí!

¿DE RANGO DE MINISTROS?

Así mismo es.

¿CUÁNTOS ACUERDOS DE COLABORACIÓN HA HECHO CON LAS EMPRESAS INVOLUCRADAS EN ESTA TRAMA?

Hasta el momento, tres acuerdos. De repente son cinco, pero homologados frente al tribunal...(tres). Aquí lo interesante es que la figura de los acuerdos potencia la resolución del conflicto. Hay que entender que si la fiscalía tomó la opción de llegar a acuerdos, eso no significa que esto se traduzca en un grado de impunidad. Más bien, es bueno decir que esos acuerdos permitieron que la fiscalía, en los primeros tres meses, tuviera 33 imputados.

PERO LA PERCEPCIÓN DE LA CIUDADANÍA SOBRE ESTE INSTRUMENTO LEGAL ES DISTINTA...

Que se entienda, sobre todo, que el acuerdo de colaboración no es sinónimo de impunidad. Tampoco es ‘yo devuelvo y no pasa nada'. Hay una mala imagen de esta figura, que no solo se utiliza en Panamá, sino en la mayoría de los países.

A SU JUICIO, ¿CUÁLES SON LAS BONDADES DE LOS ACUERDOS?

La ventaja de un acuerdo es justamente la recuperación de activos, que se obtiene información (de manera) rauda y veloz, mucho más ágil... Lo que yo obtengo con un acuerdo es supremamente beneficioso para la investigación. Un acuerdo destapa la olla de todo lo que es difícil obtener en un tiempo razonable. Los acuerdos no son nada nuevo ni tampoco se han sacado de la manga. Es legal e institucionalizado.

EL CASO BLUE APPLE HA SIDO CONSIDERADO ‘EL ODEBRECHT DE PANAMÁ', ¿QUÉ TAN SIMILARES SON?

La similitud estaría relacionada con el delito de corrupción. ¿Y qué es el delito de corrupción? ‘Yo ofrezco una coima, un soborno, o como dicen algunos, una ayuda política, y me das un beneficio'. Esta es la similitud. Pero, obviamente, cada caso es diferente. Odebrecht funcionó con una estructura distinta y distante, incluso trasnacional. Blue Apple está relacionado con compañías que se dedicaban a la construcción, que por una ayuda política recibieron un beneficio. No para la adjudicación del contrato, sino para que algunos trámites fueran más expeditos.

¿CÓMO SE HA ARMADO ESTE CASO? ¿HA RECIBIDO AMENAZAS?

Ese es un tema que evidentemente tenemos que manejarlo con mucha serenidad. Una amenaza podría ser una mirada, un gesto, una manifestación... Pero, cada fiscal, en cualquiera de sus causas, lleva una presión porque trabajamos con la miseria del ser humano, que es el delito. Por tanto, de una u otra manera, tenemos que saber manejar esa presión, no es fácil. Es un reto, pero lo importante es que el fiscal no está solo. Detrás hay un gran equipo. El fiscal no está solo. Yo estoy dando la cara por todos aquellos que están detrás de mí cada día trabajando.

¿CUÁNTOS TOMOS TIENE ESTE EXPEDIENTE?

Tenemos 253 tomos. Debemos entender que un tomo se compone de entre 400 y 500 fojas. Este caso se está tramitando bajo los rigores del sistema inquisitivo. Es un caso, como lo dijo usted, emblemático, y por eso hay un equipo asignado. No solamente está el fiscal Superior, sino el fiscal de Circuito y los Adjuntos. Cada uno lleva la línea de investigación pertinente.

¿CUÁNTAS ASISTENCIAS INTERNACIONALES SE HAN PEDIDO?

Creo que son cinco, están en Suiza, Estados Unidos, China, Bahamas e Islas Vírgenes Británicas.

¿A CUÁNTO ASCIENDEN LOS DINEROS Y BIENES APREHENDIDOS?

En dinero incautado son unos $25 millones. En bienes, hay unos $5 millones..., creo que está por allí.

¿DÓNDE ESTÁN ESTOS BIENES?

La fiscalía no se queda con ellos. Se ponen a órdenes del Ministerio de Economía y Finanzas, en la sección de bienes aprehendidos. Si en su momento se comprueba que hay una responsabilidad, se comisan los bienes por medio de un tribunal. Entonces, el Estado puede hacer uso de ellos.

¿HAY BIENES COMISADOS EN ESTE CASO?

¡Sí, claro que sí! Y eso logramos vía acuerdos.

¿CUÁNTO HA RECUPERADO LA FISCALÍA?

Habría que verificar. Con la extensión de la investigación, vamos a continuar aprendiendo.

¿ESTO ESTÁ ENTRE LAS PRIMERAS ACCIONES DE LA FISCALÍA EN ESTA NUEVA ETAPA?

¡Claro! No solo la aprehensión de nuevos bienes, sino también el llamado de muchas personas para que aclaren muchos hechos que los vinculan.

ESTE CASO ESTUVO SUSPENDIDO CASI TRES MESES, DESDE MEDIADOS DE ABRIL, EXPLÍQUENOS...

La fiscalía pidió al Juzgado Décimo Octavo de lo Penal la extensión del plazo de investigación y que fuera elevado a causa compleja por la diversidad de delitos, por la gran cantidad de personas vinculadas y por su complejidad, considerando que hay asistencias internacionales. El Tribunal lo comprendió y extendió seis meses más el plazo. Esa resolución fue atacada vía recurso de apelación. Posteriormente, el Segundo Tribunal de Justicia se pronunció rechazando por improcedente el recurso.

¿QUÉ LIMITACIONES HA ENFRENTADO EN EL DESARROLLO DEL CASO BLUE APPLE?

Muchas. Podría decir que algunas de estas limitantes son jurídicas, considerando que el fuero penal implica que puedo avanzar con la investigación relacionada a los que no están aforados. Para los que están aforados, tengo que limitarme... Los tiempos de la investigación son otra limitación. En el caso de las asistencias internacionales, puede ocurrir que nos las devuelvan, porque no llenan los estándares o falta alguna documentación. Otra limitación es que estamos trabajando frente a una organización criminal que tiene una estructura tremenda. Los hechos se produjeron durante varios años (2011 – 2014); hay documentación que no se puede recuperar, computadoras de las que no se pueden extraer datos porque no existen. Hay muchas limitaciones de hecho y derecho, pero lo que sí hay es la buena voluntad de seguir adelante.

PERO, CON LA BUENA VOLUNTAD NO HACEMOS NADA...

Hay buena voluntad. Yo tengo fe, yo soy un hombre de fe.

