Abogan por modificación que reglamenta la Propiedad Horizontal

Mileika Lasso

mlasso@laestrella.com.pa



Ante una serie de denuncias sobre irregularidades en Propiedades Horizontales, los miembros de la Asociación Panameña de Administradores de Propiedades Horizontales (Apadeap), solicitarán a las autoridades del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) la modificación a la Ley 31 de 2010. Argumentan que el reglamento es confuso y malinterpretado por los residentes de estas comunidades.

José Batista, viceministro de Ordenamiento Territorial, indicó que como primer paso ya se instaló el comité que analizará y confeccionará el borrador que reglamentará la ley de PH. "Trabajamos para cumplir con las metas de los primeros 100 días, y que esta norma ampliará los conceptos del régimen de PH, a fin de que respondan a la realidad de edificaciones en materia de construcción", dijo.



Mario Vargas, abogado especialista en propiedad horizontal y presidente de Apadeap, indicó que actualmente en Panamá muchos propietarios de unidades inmobiliarias desconocen los derechos y responsabilidades de residir en este tipo de comunidades. "Existe una gran cantidad de quejas o denuncias sobre situaciones de convivencia en PH, y la gran mayoría de estos problemas no deben ser resueltos por las autoridades sino por los mismos propietarios, entiéndase junta directiva, que al desconocer o no entender la Ley no la aplican o la aplican de una manera incorrecta, socavando el principio de autogestión de las PH".

Vargas hizo referencia a una reciente denuncia ciudadana sobre el caso de una piscina en mal estado, en la que se solicitaba a las autoridades del Ministerio de Salud que intervinieran para resolver la situación; no obstante, esta piscina es parte de los bienes comunes de esta propiedad horizontal (propiedad privada) por tal motivo el único responsable directo es el PH y los propietarios de las unidades inmobiliarias.

Por otro lado, también existen quejas sobre deficiencias en las PH tales como daños a estructurales que tienen menos de 10 años de construidas. En estos casos, dijo Vargas, los propietarios pueden acudir a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia a poner la denuncia siempre y cuando no exceda la cuantía que establece esta entidad. Batista aclaró que "ante el incumplimiento de la normativa, se puede revestir a la Dirección de Propiedad Horizontal con un procedimiento coercitivo, para que sirva como instancia sancionadora quienes incurran en irregularidades fundamentadas por la ley"