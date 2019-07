Abogan por garantizar los 14 años de escolaridad

José Arcia

jarcia@laestrella.com.pa



El Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso Nacional para la Educación (Copeme) abogó por una educación ‘gratuita y obligatoria' de 14 años de escolaridad en todas las regiones del país.

El organismo, creado por ley a finales del año pasado, presentó, este lunes, un informe de los primeros seis meses de gestión, en el que pide una mayor atención a la preescolaridad.

Además de un sistema de evaluación público, integral, autónomo, científico-técnico e independiente para medir el desempeño del sistema educativo. Así como promover la mejora continua de la calidad de todos los actores de la educación y sistemas de información confiables, asequibles y pertinentes.

Las medidas forman parte de las cinco metas consideradas como prioritarias que se deben implementar en el periodo hasta el año 2022.

En las metas también se incluye la instauración de un modelo de gestión pública y social que sea eficaz y descentralizado. Además, establecer un sistema de capacitación centrado en la cualificación docente y la actualización permanente para una formación efectiva.

La propuesta incluye la aplicación de un programa de salud pública, higiene, salud y seguridad ocupacional especial para el sector educativo.

El Copeme es un ente consultivo y asesor adscrito al Ministerio de Educación (Meduca) y lo integran representantes de organizaciones de docentes, padres de familia, empresariales, y otras.

El organismo estuvo coordinado por Antonio Castillo y desde, este lunes, será Nivia Rossana Castrellón, quien habló de la necesidad de las capacitaciones a los docentes.

‘Les pedimos a los docentes que hagan todo lo que dice el Himno al Maestro, lo que significa hacer las cosas bien porque Panamá merece una educación de calidad', dijo Castrellón.

La dirigente también pidió a las autoridades educativas trabajar para que las capacitaciones a los docentes ‘no sean las tradicionales'

Sobre las metas de Copame, Castrellón habló de la necesidad de una descentralización para garantizar que los recursos lleguen a tiempo. ‘Siempre nos quejamos de que las escuelas no están reparadas o de que los docentes no están nombrados, pero eso no tiene que ver con la formación del educador, sino con administración y gestión', dijo.

Castrellón dijo que en promedio la escolaridad en el país es de 9.5 años y es por eso que parte de las metas es llevarla a 14 años, como en los países avanzados. Dijo que el 10% de la población, la más rica del país, tiene 14 años de escolaridad; y el 20% de la población más pobre tiene cinco años de escolaridad.

‘Tenemos que hacer grandes diferencias en Panamá', recalcó.

La ministra de Educación, Maruja Gorday, indicó que una de las prioridades será de recuperar a los jóvenes que desertaron del sistema educativo. Dijo que se trata de alrededor de 50,000 estudiantes que no concluyeron el año lectivo por año y que, multiplicado por los últimos cinco años, son unos 250,000 estudiantes.

‘Se van a buscar alternativas y formas innovadoras para que esos jóvenes pueden terminar los estudios', recalcó. Dijo que con las regionales educativas se definen una serie de lineamientos para identificar a los que entre primero y noveno grado desertaron del sistema educativo.