Abogados de Trump alertan daños atribuibles al Estado panameño por caso hotel

Así lo advirtieron los abogados de la firma Britton & Iglesias, representantes de la Organización Trump en Panamá, en una carta dirigida a Varela, a la vicepresidenta y canciller, Isabel De Saint Malo, y a varios ministros, difundida hoy por el diario panameño La Prensa.



En la misiva, los abogados piden al jefe del Estado panameño "de manera urgente sus buenos oficios en relación a la disputa comercial del Hotel Trump ventilado ante el Órgano Judicial en la República de Panamá".



El emblemático nombre "Trump" fue retirado el pasado 5 de marzo luego de que un juzgado panameño ordenó a la organización propiedad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonar la administración de la torre, de 70 pisos y 250.000 metros cuadrados de construcción, que ejercía desde que fue inaugurado en 2011.



Esa orden judicial se dio luego de que el nuevo propietario del inmueble, el fondo de capital privado Ithaca Capital, presidido por el empresario chipriota Orestes Fintiklis, presentó el pasado 23 de febrero en Panamá una denuncia por "usurpación", porque empleados administrativos del hotel no le dejaron entrar.



En su misiva, los abogados de la organización hotelera propiedad del presidente de Estados Unidos denuncia la "celeridad excesiva e inusual al momento de recibir, decretar y practicar la medida de secuestro" judicial del inmueble, entre otras "irregularidades", que permitieron "incluso a cambiar el nombre del hotel", que ahora es Bahía Grand Panamá.



"Agradecemos sus buenos oficios a fin de evitar que estos daños le sean atribuidos ya no a la contraparte, sino al Estado panameño por virtud de una clara violación a las protecciones del tratado, específicamente por una denegación de justicia, en la forma y términos en que dicha protección debe ser entendida en el arbitraje internacional de inversiones", agrega la carta difundida este lunes por La Prensa.



Los abogados en Panamá de la Organización Trump hacen referencia al convenio bilateral de protección de inversiones vigente desde 1983 entre Panamá y Estados Unidos, de acuerdo a la carta.



La Organización Trump e Ithaca mantienen en cortes estadounidenses una ardua batalla después de que el fondo de inversión, que adquirió la mayoría del hotel en 2017, decidió rescindir el contrato de administración al emporio del mandatario estadounidense, que no lo acepta.