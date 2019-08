Abogados exhortan a elevar el nivel de la formación en el gremio

Lourdes García Armuelles

El expresidente del Colegio Nacional de abogados (CNA), José Alberto Álvarez mostró su inquietud por el incremento en el número de egresados de universidades privadas en contraste con los de la Universidad de Panamá (UP). ‘En siete años se ha visto un aumento significativo de las cifras', aseguró.

Frente a esta situación Álvarez indicó que el gremio de abogados busca establecer un proyecto de ley que estipule mayores controles de exigencia al momento de entregar la idoneidad a los nuevos abogados.

‘Con esto también buscamos la creación de un consejo superior conformado por la UP, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el CNA para que sean ellos los encargados de establecer las normas de evaluación de los exámenes profesionales', señaló.

El abogado reveló que en promedio las universidades privadas gradúan a cuatro estudiantes por día y las cifras van en aumento. ‘Existen universidades que con solo 20 años de operaciones en el mercado ya han titulado el doble de estudiantes que la UP, a pesar de que esta tiene 84 años', dijo.

Según el expresidente del CNA antes solo dos universidades ofrecían la Licenciatura Derecho y Ciencias Políticas, pero ahora hay más de 20 campus universitarios que la ofertan.

Para Álvarez la tendencia se debe a que muchos de estos centros han modificado la forma de enseñanza reduciendo la cantidad de materias, estableciendo clases que no son presenciales, algunas no exigen la tesis como requisito de grado y han cambiado las asignaturas de semestrales a cuatrimestrales, reduciendo las exigencias académicas.

‘En mi época, realizar una tesis era indispensable. Todos nos graduábamos con una, si no era así, simplemente éramos abogados incompletos. Antes el tiempo de estudio eran más extenso, pensar en la simple idea de graduarse en cuatro años era visto como un milagro. También, se hablaba de los cambios a los planes de estudio, pero nunca se dieron acciones concretas, ya que para los estudiantes era importante exigir más tiempo de clases a los profesores', acotó.

Álvarez recalcó que el auge de los centros privados tiene mucho que ver con el pensamiento de los jóvenes y la ‘teoría del facilismo'.

‘Algunos rechazan la enseñanza del sistema tradicional. El lema es: ¿Para qué me voy a esforzar estudiando en una universidad pública si en otra el título vale lo mismo y requiere menos tiempo?', señaló.

El directivo del CNA expresó que por mandato constitucional la UP tiene la obligación de supervisar a todas las universidades privadas. Sin embargo, ‘esto en la práctica no se cumple'.

‘La falta de rigurosidad en las exigencias científicas por parte de la UP a estas casas de estudio privadas, trajo como consecuencia que durante muchos años se graduaran estudiantes sin ningún tipo de control', acotó.

Según Álvarez, hoy día la educación universitaria para los abogados está siendo muy cuestionada e incluso tachada de ‘chatarra'.

‘Estas ofensas en su mayoría recaen en la administración de justicia que es el ente que sostiene la democracia. Debemos mejorar para no seguir teniendo un colectivo de chatarra. No podemos exigir fortaleza en la democracia si no tenemos rigurosidad en la enseñanza de la abogacía', enfatizó.

Mejoras a la carrera

El abogado reiteró que el proyecto de ley que pretende promover sería una herramienta para tener un mayor control en la formación de los profesionales del campo y evitar las irregularidades que podrían afectar a la carrera.

‘Con esto en marcha los clientes tendrán mayor seguridad de la calidad académica de quien en algún momento lo representará en un caso judicial', destacó.

A la nueva administración del CNA que se incorporará a partir del 9 de agosto, le corresponderá debatir todas las aristas del proyecto, con la finalidad de que llegue a ser debatido en la Asamblea Nacional.

A la fecha hay 24,955 idoneidades entregadas y en trámite existen 200 en la CSJ, remarcó el ejecutivo.

Reiteró la necesidad de un examen profesional, como la vía para reconocer el nivel de conocimiento del egresado, agregando que en el Istmo, el único gremio que debe pasar por una evaluación profesional, para obtener la idoneidad, es el médico.

Unión colectiva

El presidente electo del CNA, Juan Carlos Araúz, citó que al tomar posesión del cargo, se comprometerá a realizar una convocatoria a todos los miembros del colegio para estimular la reflexión en torno al tema.

Araúz destacó que ante la duda sobre la capacidad de todos los abogados para ejercer una representación, ‘se requieren elementos objetivos que permita encontrar la causa a la deficiencia'.

‘Como nueva junta directiva tenemos el objetivo de fomentar un diálogo que nos permita hacer un diagnóstico y debatir sobre las realidades en las que se encuentra el ejercicio de la abogacía en nuestro país', apuntó.

En relación a la propuesta de ley que será presentada durante su administración, Araúz expresó que como colegio establecerán acuerdos. ‘Esto sería un mecanismo que creará mayor confianza sobre el papel que ejerce el derecho', señaló.

Araúz indicó que si los abogados no son conscientes de la responsabilidad que implica ejercer la defensa legal, atentan contra la misión del propio sistema de justicia y contra el fortalecimiento del estado de derecho.

‘Tenemos que hacer el ejercicio de mirar hacia adentro e identificar los errores colectivos para remediar los daños causados', ahondó.

Araúz está consciente de la responsabilidad que tienen con las futuras generaciones. ‘De continuar las irregularidades, disminuirá la potencialidad de la profesión. El momento es propicio para un diálogo franco y abierto que permita conocer hacia dónde va la abogacía'.

Mientras la abogacía no logre acuerdos en estos temas, ‘debemos propiciar espacios de discusión desde el colegio, para que cuando se llegue a una iniciativa de ley, en la Asamblea de Diputados no se tengan obstáculos y la iniciativa sea descartada'.

Además, ‘con estos mecanismos se buscaría crear mayor confianza en la sociedad sobre el papel que ejerce la abogacía'.

Y subrayó que ‘mientras no establezcamos acuerdos para los grandes temas, la abogacía no será escuchada'.

