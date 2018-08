Más de $56 millones piden los querellantes a Martinelli

Doens explicó a Efe que la legislación panameña permite en esta etapa penal a los querellantes "pedir una indemnización", que en su caso son "20 millones de dólares", ante las consecuencias de las "acciones delictivas cometidas por Ricardo Martinelli", en referencia a la supuesta interceptación ilegal de las comunicaciones a más de un centenar de personas durante su administración.



El exgobernante, que se dice inocente y víctima de una persecución política, "tiene que responder a este requerimiento, si no esta" etapa penal, en la esfera civil una vez sea condenado, sostuvo Doens, un ex ministro panameño del Trabajo de 71 años y férreo opositor a Martinelli.



En la etapa de juicio, que debe ser abierta tras esta fase intermedia por decisión del magistrado de Garantías, Jerónimo Mejía, "el jurado, en este caso el pleno de magistrados del Supremo, podrían decidir" sobre las indemnizaciones.



Si no lo hace el pleno de la Corte Suprema durante el juicio, "una vez el señor Martinelli sea condenado, como esperamos, comienza a hacerse efectiva la demanda (de indemnización) por la vía civil para que esto (el resarcimiento pedido este miércoles) sea contemplado", explicó Doens, quien se representa así mismo en esta causa.



La política Balbina Herrera destacó por su parte a Efe que se ha pedido la indemnización a Martinelli, no al Estado panameño, porque "es hora de que los funcionarios (públicos) tengan que pagar de sus propios recursos" los delitos que comentan.



"Lo tiene que pagar él, no el Estado", dijo la excandidata presidencial del PRD poniendo como escenario hipotético que el exgbernante llegara a argumentar que como "era presidente de la República" al momento del supuesto delito, las indemnizaciones "las va a tener que pagar el Estado".



Martinelli, de 66 años, se enfrenta a una pena de 21 años según el escrito de acusación presentado en octubre de 2015 por el magistrado fiscal, Harry Díaz, quien lo sustentó en el marco de esta fase intermedia, que comenzó el pasado 25 de junio.



Díaz pide para Martinelli 4 años de cárcel por el delito de interceptación de telecomunicaciones sin autorización judicial; 4 por persecución y vigilancia no autorizadas, 3 años por peculado de uso, y 10 años por peculado por sustracción o malversación.



Otros querellantes como el excandidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Juan Carlos Navarro y Mauro Zúñiga dijeron que presentarán en su momento y en la esfera civil demandas de indemnización, sin adelantar cifras.



La breve sesión de este miércoles fue suspendida por el magistrado de Garantías, Jerónimo Mejía, hasta este jueves a las 15.00 hora local (20.00 GMT), informó el Órgano Judicial a través de Twitter.



Martinelli está detenido en una cárcel de mínima seguridad ubicada en las afueras de la capital panameña desde el pasado 11 de junio, cuando fue entregado por las autoridades de Estados Unidos, donde estuvo preso un año en razón del pedido de extradición por la causa de las escuchas.



El expresidente se fue de Panamá el 28 de enero de 2015, el mismo día que le fue abierta la primera de cerca de 10 causas penales por el Supremo del país, aunque su defensa asegura que solo podrá ser procesado por las interceptaciones ilegales como estableció la extradición, aprobada con base en el principio de especialidad previsto en un tratado bilateral.