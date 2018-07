45 diputados se disputan un espacio en la comisión legislativa de presupuesto

Gustavo A. Aparicio O.

Al menos 45 diputados de las diversas bancadas legislativas se disputan un espacio en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, la cual debe estar integrada solo por 15 miembros.

El jefe de la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Javier Ortega, informó que el presidente de esta comisión será el diputado Benicio Robinson.

A lo interno de la bancada del PRD al menos 15 diputados reclaman estar en esta comisión, pero al PRD solo le corresponden cinco espacios.

Por su parte, el panameñista José Antonio Domínguez, aseguró que de los 17 miembros de su bancada, tal vez 15 quieren integrar esta comisión. Solo tienen derecho a cuatro espacios.

En tanto, el diputado de Cambio Democrático (CD) Sergio Gálvez precisó que 15 diputados de su bancada quieren ser miembros de esta instancia, cuando solo les corresponde cinco espacios.

Gálvez informó además que por CD él aspira presidir la Comisión de Credenciales, al igual que la diputada Mariela Vega, aunque dijo que buscarán entendimientos.

Al respecto, aseguró que de ser electo presidente de esta comisión, no se promoverá ningún juicio contra el presidente de la República. ‘Yo no me voy a prestar para ninguna jugarreta sucia', dijo.