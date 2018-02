Más de 300 docentes sin cátedra asignada

Adelita Coriat

acoriat@laestrella.com.pa



En el Ministerio de Educación hay 300 docentes que no tienen cátedra asignada, pero aún así cobran salario. El viceministro de Educación (Meduca) Carlos Staff está consciente de la situación y busca reubicar a estos maestros para que se integren al sistema.

Recientemente, los docentes se quejaron de la forma en que se efectuaron los concursos de vacantes. ‘Se hicieron dos concursos cuando podían haber sacado todas las vacantes en uno solo, como solía hacerse en años anteriores. Lo que querían era guardar las vacantes para manejarlas a su antojo', indicó Yadira Pino, dirigente de la Asociación de Educadores Veragüenses.

Staff niega que esa sea la intención. Reconoce, no obstante, que ocurrió un error en la cadena de nombramientos y que debe ser sancionada la dirección responsable, pero asegura que no es posible manipular las vacantes con ningún propósito.

Cada año, los concursos de vacantes se realizan de octubre a marzo del año siguiente, pero en el 2017 alguna dirección de las que intervienen en el proceso no hizo su trabajo y la información arribó con retraso. ‘Se tuvieron que manejar los concursos con la información que se tenía disponible porque no era correcto que retrasáramos el concurso en función de la gente que no había cumplido', explicó Staff al ‘Polígrafo' de La Estrella de Panamá que publicará este domingo.

Añadió que ‘cuando llegó la otra información, un mes después, se inició la segunda etapa, pero además en esa tardanza existió un interés muy particular de la ministra, porque. producto de la transformación curricular y de alguna falta de seguimiento a las organizaciones escolares, pareciera ser que hay 300 docentes o más en el país que están sin cátedra'.

Los docentes alegan que el Meduca publicó las vacantes el 16 de enero pasado cuando ya muchos habían aplicado en el primer concurso que ocurrió a finales de diciembre de 2017.

La entrada a clases podría tener sus tropiezos por este asunto. Sin embargo, el viceministro Staff desestima que este error tenga segundas intenciones. El funcionario dice que no hay espacio para que la ministra, Marcela Paredes, pueda manejar o disponer de estas vacantes. ‘Existe una estructura que se llama la Junta de Selección conformada por dos representantes de los gremios, un representante de los padres de familia y otro del Ejecutivo. Por tanto, ellos son los que está más involucrados en el proceso, y saben que las vacantes que no vayan a concurso van a esta Junta de Selección', manifestó Staff.

Pino dijo que es la primera vez que dentro de un concurso aparece otro y que esto lesiona el derecho de los docentes.

La segunda fase del concurso debe ajustar los tiempos ‘y de ser necesaria una medida extraordinaria habrá una comisión que está trabajando en eso', señaló Staff.

El próximo 5 de marzo se inicia el periodo escolar. Más de 62 mil docentes están a cargo de la educación de 899,989 alumnos de primaria y secundaria en todo el país.

Los docentes deberán estar el 26 de febrero en sus sitios de trabajo, y en teoría todos deberán tener asignada su cátedra.